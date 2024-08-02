Велика Британія перемогла у командному конкуру на Олімпіаді-2024
Велика Британія виграла фінал з командного конкуру на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
Бен Махер, Гаррі Чарльз та Скотт Бреш заробили лише два штрафні бали у фіналу турніру. Другими стали представники США, третіми стали французи.
1. 🥇 Велика Британія
2. 🥈 США
3. 🥉 Франція
Раніше Велика Британія здобула золото в командній першості з кінного спорту.
Зазначимо, що Україна не брала участі у змаганнях, оскільки не кваліфікувалася на Олімпійські ігри у Парижі в кінному спорті.
За головними подіями сьомого дня Олімпійських ігор-2024 зручно стежити в текстовій трансляції на Чемпіоні.