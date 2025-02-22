Я втратив до нього повагу, – Болт розповів про своє ставлення до американського олімпійського чемпіона

Ямайський легкоатлет Усейн Болт прокоментував неоднозначні висловлювання американського чемпіона Карла Льюїса на свою адресу стосовно можливого застосування наркотичних препаратів.

Слова спортсмена наводить Talksport.

"Зараз я вам скажу дещо спірне, але я втратив будь-яку повагу до Льюїса. Він каже цей бруд лише для того, щоб привернути увагу. Я втратив до нього будь-яку повагу. Для спортсмена, який вже залишив спорт, чути щось про наркотики дуже образливо", – розповів Болт.

Зазначимо, що раніше Льюїс дуже неоднозначно прокоментував рекорд, який Усейн встановив у 2011 році, пробігши 100 метрів за 9,58 секунд.

Дев'ятиразовий олімпійський чемпіон заявив, що на Ямайці відсутня система виборчих допінг-тестів, в тому числі й на наркотики. Саме це висловлювання й обурило Болта.

Зазначимо, що Усейн завершив кар'єру у 2017 році, а Льюїс востаннє виступав у 1997 році.

Раніше Болт прокоментував невдалі виступи Манчестер Юнайтед у сезоні-2024/25.