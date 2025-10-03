Є проблеми: Гутцайт назвав бажану кількість ліцензій для України на Олімпіаду-2026

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт вважає, що українським спортсменам під силу здобути більше 40 ліцензій на Зимову Олімпіаду 2026 року.

Під час етеру телемарафону "Єдині Новини" Гутцайт поговорив про те, як триває процес здобуття ліцензій, необхідних для виступу на Олімпійських іграх, які проходитимуть у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.

За словами президента НОК України, на даний момент все йде не за планом. Проте він вірить, що українські спортсмени зможуть заробити 40+ ліцензій.

"Хочемо, щоб було більше 40 ліцензій. На сьогодні маємо 18, ще йдуть змагання, де їх можемо здобути. Складно йде процес здобуття ліцензій, бо під час повномасштабної війни і готуватися, і психологічно важко. На мою думку, 40-45 ліцензій буде, щоб наша команда була представлена на зимовій Олімпіаді", – сказав Гутцайт.

Варто зазначити, що більшу частину з цих 18 ліцензій Україна здобула у біатлоні за підсумком заліку Кубку націй (по п'ять у чоловіків та жінок). П'ять ліцензій українці здобули у лижних перегонах, дві – у гірськолижному спорті.

У вересні Кирило Марсак здобув останню на даний момент ліцензію для України. 21-річний спортсмен буде єдиним українцем, який виступатиме на Олімпійських іграх-2026 у фігурному катанні.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії не виступить на Олімпійських іграх у танцях на льоду. До того ж, українці втретє поспіль не будуть учасниками змагань серед спортивних пар.