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Китай в овертаймі переміг Францію, Німеччина здолала США в 1 турі баскетболу 3х3 серед жінок на Олімпіаді-2024

Микола Дендак — 31 липня, 00:55
Китай в овертаймі переміг Францію, Німеччина здолала США в 1 турі баскетболу 3х3 серед жінок на Олімпіаді-2024

Сьогодні, 30 липня, відбулися 4 матчі першого туру баскетбольного турніру 3х3 серед жінок на Олімпійських іграх-2024.

Збірна Німеччини впевнено перемогла США, Канада розгромила Австралію, Іспанія виявилась сильнішою за Азербайджан, а Франція та Китай основний час завершили внічию, проте в овертаймі перемогу вирвали китаянки.

Олімпійські ігри-2024, Франція
Баскетбол 3х3, жінки
1 тур, 30 липня

Німеччина — США 17:13

Австралія — Канада 14:22

Іспанія — Азербайджан 18:16

Франція — Китай після овертайму 19:21

Зазначимо, що всі команди зіграють по сім матчів. 2 перші місця пройдуть у півфінал, а команди, що посядуть 3-6 сходинку, змагатимуться у чвертьфіналі.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.

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