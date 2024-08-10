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Жіноча збірна США вп’яте виграла Олімпійські ігри з футболу

Ігор Чернявський — 10 серпня, 20:05
Жіноча збірна США вп’яте виграла Олімпійські ігри з футболу

Жіноча збірна США з футболу перемогла Бразилії у фіналі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 57-й хвилині забила Меллорі П’ю.

Олімпійські ігри 2024, футбол, жінки
Фінал, 10 серпня

Бразилія — США 0:1 (0:0)

Гол: П’ю 57

Збірна США вп’яте виграла Олімпійські ігри з футболу серед жінок. Американська жіноча команда є найтитулованішою в цьому виді спорту. Бразилія, своєю чергою, втретє зупинилися у кроці від золота. В Афінах-2004 та Пекіні-2008 "селесао" також поступилася у фіналі.

Зазначимо, що для легендарної бразилійки Марти, яка є 6-разовою володаркою "Золотого м’яча", цей поєдинок став останнім у міжнародній кар’єрі.

Олімпійські ігри-2024

Олімпійські ігри-2024

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