Визначились призери Олімпіади-2024 у ВМХ-гонці серед чоловіків та жінок

Визначились переможці Олімпійських ігор 2024 у ВМХ-гонці серед чоловіків та жінок.

Серед чоловіків весь комплект медалей виграли французи. Золото отримав Жоріс Доде (31,422). Він випередив своїх земляків Сільвена Андре та Ромена Майо, яким дісталися срібло та бронза відповідно.

1. 🥇 Жоріс Доде (Франція) — 31,422;

2. 🥈 Сільвен Андре (Франція) — 31,706;

3. 🥉 Ромен Має (Франція) — 32,022.

А ось серед жінок представниць Франції на п'єдесталі немає. Золоту медаль виграла австралійка Сая Сакакібара (34,231). Срібною призеркою стала Манон Веенстра з Нідерландів, а бронзою задовольнилася швейцарка Зої Классенс.

1. 🥇 Сая Сакакібара (Австралія) — 34,231;

2. 🥈 Манон Веенстра (Нідерланди) — 34,954;

3. 🥉 Зої Классенс (Швейцарія) — 35,060.

ВМХ-гонка — це одна з дисциплін велосипедного спорту, для якої використовується однойменний тип велосипеда — BMX, що характеризується маленькими розмірами коліс та рами. Ця дисципліна стала олімпійською у 2008 році.

Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.