Верняєв у розмові з іноземним ЗМІ: Як підготовка? Якщо хочете зрозуміти – Welcome to Ukraine
Український гімнаст Олег Верняєв поспілкувався з журналістом іноземного медіа після свого виступу у фіналі особистого багатоборства на Олімпійських іграх-2024.
Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.
"Це наша спортивна місія – не тільки виступати. З вами (українськими журналістами) ми можемо і в Україні поспілкуватися, а тут багато іноземних ЗМІ.
Зараз я спілкувався з каналом Olympic Channel. Вони питають: "Як підготовка?". Я кажу: "Почекайте". Показую: перша тривога – 7 годин, друга – півтори, ще одна. Я їм кажу: "Як ви думаєте, як готуватися? Там друзі на фронті, нам приходить повідомлення, що щось трапилось. Ти пишеш, тобі 1-2 дні не відповідають".
Вони такі: "А, ну так". Я кажу: "Якщо хочете зрозуміти – Welcome to Ukraine". Ми вас завжди чекаємо. Приїжджайте та спробуйте, як воно", – сказав Верняєв.
Нагадаємо, напередодні Олег посів восьме місце у фіналі особистого багатоборства. Після виступу він зізнався, що йому трішки не вистачило на кожному зі снарядів.