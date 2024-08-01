Верняєв у розмові з іноземним ЗМІ: Як підготовка? Якщо хочете зрозуміти – Welcome to Ukraine

Український гімнаст Олег Верняєв поспілкувався з журналістом іноземного медіа після свого виступу у фіналі особистого багатоборства на Олімпійських іграх-2024.

Про це він розповів у коментарі Tribuna.com.

"Це наша спортивна місія – не тільки виступати. З вами (українськими журналістами) ми можемо і в Україні поспілкуватися, а тут багато іноземних ЗМІ.

Зараз я спілкувався з каналом Olympic Channel. Вони питають: "Як підготовка?". Я кажу: "Почекайте". Показую: перша тривога – 7 годин, друга – півтори, ще одна. Я їм кажу: "Як ви думаєте, як готуватися? Там друзі на фронті, нам приходить повідомлення, що щось трапилось. Ти пишеш, тобі 1-2 дні не відповідають".

Вони такі: "А, ну так". Я кажу: "Якщо хочете зрозуміти – Welcome to Ukraine". Ми вас завжди чекаємо. Приїжджайте та спробуйте, як воно", – сказав Верняєв.