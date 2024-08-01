Верняєв: На кожному снаряді трішки не вистачало

Український гімнаст Олег Верняєв вважає, що йому не вистачило якоїсь дещиці на кожному зі снарядів.

Свій виступ у фіналі особистого багатоборства Олімпійських ігор-2024 Олег підсумував у коментарі "Суспільному".

"Сказати, що все зробив — ні. На кожному снаряді трішки не вистачало. На коні була маленька помилка у складності, вона потягнула збавки за собою. У кільцях спробував додати складності, але трішки не вистачало.

Була у фіналі така авантюра — йти у ва-банк: збільшувати складність, щоб мати шанс. Бо ми розуміємо, хто і як набирає. За команду я так не можу ризикувати, бо ці програми не до кінця готові, а ось за себе — можу спробувати", — сказала Вернєв.