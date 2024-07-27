Бірюкова — про падіння на Олімпійських іграх: Сьогодні був не мій день

Українська велосипедистка Юлія Бірюкова заявила, що впала під час шосейної гонки з роздільним стартом на Олімпійських іграх-2024 через дощ.

Слова українки передає Суспільне Спорт.

"Мокро дуже, я впала. Сьогодні був реально не мій день. Трішки засмучена, бо колеса взагалі не тримали на поворотах. Треба було повільно проходити поворот, плюс через падіння багато втратила. Досить важко, все побите, все болить. Будем налаштовуватися на групу.

Чи є якісь інші травми під час падіння? Зараз ще адреналін, потім пізніше буде відчутно. Поки все болить, але я сподіваюся, що нічого серйозного. Прослизнула трохи", — сказала Бірюкова.

Для 26-річної спортсменки це був дебютний виступ на Іграх. Вона була єдиною велосипедисткою, що представляла Україну в цій дисципліні.

Дистанцію у 35 км вона пройшла з часом 44:43.73 хв, що стало 27-м результатом.

Перемогу у гонці здобула австралійка Грейс Браун (39:38.24), другою стала Анна Хендерсон (41:09.83) з Великої Британії, замкнула трійку Хлое Дігерт (41:10.70) зі США.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.