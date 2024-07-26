Українська делегація провела велику пресконференцію перед стартом Олімпіади

Українська команда у складі Ольги Харлан, Еліні Світоліній, Анастасії Коженковій, Михайла Романчука та Олексія Середи провели пресконференцію у Парижі перед стартом Олімпійських ігор.

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Спортсмени розповіли про підготовку в умовах війни, виклики та задачі, які стоять перед нашою національною командою.

"Всю світову спільноту цікавить як Україна справлялася та як проходить цей челендж зараз. Дякую нашим провідним спортсменам — Ользі Харлан, Еліні Світоліній, Анастасія Коженковій, Михайлу Романюку та Олексію Середі за те, що чітко та систематично доносите позицію України, відстоюєте її інтереси", — сказав Гутцат.

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 розпочнеться о 20:30 за київським часом.