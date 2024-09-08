Мусимо їсти в одній їдальні й не маємо права плюнути в морду: Даниліна — про "нейтральних" росіян

Українська легкоатлетка Людмила Даниліна незадоволена допуском "нейтральних" росіян до Паралімпійських ігор 2024 у Парижі.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Ми мусимо у Франції з ними їсти в одній їдальні, жити в одному паралімпійському селищі й не маємо права плюнути у морду, бо за це мене покарають. Покарають за те, що гинуть мої люди. Не можу плюнути їм у морду і мушу з цим ходити два тижні. У фіналі я бігла, думаючи, що цей та інші мікрофони, хоча б мене почують", — сказала Даниліна.

Також українка звернулася до президента Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонса, розкритикувавши його за рішення допустити росіян.

"Хочу звернутися до найголовнішої людини, яка допустила російських спортсменів як нейтральних. У мене дуже багато питань до його чесності. Хочу звернутися до цієї людини: ти не гідний. Ти не можеш казати, що спорт для всіх справедливий та має надію. Твої слова не мають жодного значення. Бо ти продав увесь спорт. Сьогодні це Україна, а завтра це буде Англія. Завтра будуть гинути твої люди, а не наші. Я не знаю, як його звати, знаю лише, як він виглядає. Мені б хотілося сказати це йому у вічі", — додала Даниліна.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 українка здобула срібну медаль у легкій атлетиці у забігу на дистанцію 1500 м, клас T20. У цій дисципліні Людмила також виграла срібло Токіо-2020, а на Паралімпіаді-2016 ставала бронзовою призеркою.