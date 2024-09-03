Україна буде представлена у двох фіналах у стрільбі на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 3 вересня, пройде два фінали у стрільбі за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів у класі SH1 Андрій Дорошенко вийшов до фіналу. У кваліфікації 36-річний українець набрав 1159 очок. Фінал розпочнеться сьогодні о 14:45 за Києвом.

У жінок кваліфікація у цій дисципліні вдало завершилася для Ірини Щетнік. 24-річна українка, яка три роки тому в Токіо-2020 встановила кваліфікаційний рекорд, набрала 1165 очок і з четвертого місця вийшла до фіналу, який розпочнеться сьогодні, о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після п'ятого змагального дня наша збірна посідає 10 місце в медальному заліку, маючи 36 нагород: 5 золотих, 15 срібних та 15 бронзових.

За всіма найважливішими подіями шостого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.