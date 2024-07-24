Україно, до перемоги: УАФ опублікувала надихаюче відео з олімпійською збірною України

Українська асоціація футболу опублікувала надихаюче відео з олімпійською збірною України перед першим матчем на Іграх-2024.

Відповідний ролик з'явився у соцмережах асоціації.

У ньому футболісти команди та головний тренер Руслан Ротань розповідають звідки вони родом. В кінці відео з'являється напис "Україно, до перемоги".

Нагадаємо, вже сьогодні, 24 липня, олімпійська збірна України зіграє перший матч на Олімпійських іграх-2024. Суперником стане Ірак. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Напередодні Ротань оголосив заявку України на ОІ. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.