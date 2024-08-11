Збірна Сербії здобула золото у водному поло, обігравши своїх запеклих ворогів
Збірна Сербії виграла олімпійський турнір з водного поло.
У фіналі серби з рахунком 13:11 здолали Хорватію. В історії сербсько-хорватських відносин була величезна кількість збройних конфліктів та воєн, тому це був надпринциповий матч для обох країн.
Саме збірні Сербії та Хорватії виграли три попередні Олімпіади з водного поло. Серби тріумфували в Ріо-2016 та Токіо-2021, а хорвати — в Лондоні-2012.
У поєдинку за бронзові нагороди збірна США перемогла Угорщину з рахунком 11:8.
Призери Олімпійських ігор-2024 з водного поло
1. 🥇 Сербія;
2. 🥈 Хорватія;
3. 🥉 США.
За кульмінацією останнього дня Олімпіади можна стежити в текстовому онлайні Чемпіона.