Ротань: У нас був час на виправлення помилок

Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань вважає, що його підопічні могли виправити ситуацію в першому матчі групового етапу Олімпійських ігор-2024 в Парижі проти Іраку (2:1).

Слова Ротаня передає Суспільне Спорт.

"Всі все бачили. Про яку закономірність може йти мова, коли суперник завдає 2-3 удари і ми програємо? Гадаю, що тут глобальніші помилки, дитячі, які перевернули цю гру. Ми маємо прийняти цей результат. У нас є дві гри проти ще сильніших команд. Наступний матч — найголовніший. Маємо зараз відновитися. Проти Марокко, гадаю, маємо підійти у кращій фізичній та ментальній формі. Є такі матчі і в них, мабуть, не можна когось критикувати. Ми його самі програли через помилки.

Читайте також : Визначився найкращий гравець матчу Ірак — Україна на Олімпійських іграх

Пенальті — це наші проблеми. Ми не маємо опускати руки. Ми акцентували на цьому, що проблема не в помилках, а як ми діємо після цього. Цей факт мене розчарував, бо ми не повірили [в себе]. Вважаю, що ми на голову чи навіть на дві були сильніші за суперника, але наші помилки стали для нас роковими. Ми почали переживати, спішити, нервувати. Це не потрібно. Був час для їхнього виправлення. Це мені не сподобалося", — сказав Ротань.

Зазначимо, що збірна України відкрила рахунок на 53-й хвилині поєдинку, але згодом через пенальті у виконанні Аймана Хуссейна та дальній удар Алі Джассіма зазнала поразки.

У наступному матчі олімпійська збірна України зіграє проти команди Марокко. Гра відбудеться 27 липня та розпочнеться о 18:00 за Києвом.

Фото — Віталій Клюєв