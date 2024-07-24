Франція розписала нічию з США, чинні чемпіони почали з двох розгромів: результати першого ігрового дня ОІ-2024 з регбі-7

Сьогодні, 24 липня, відбулися 12 матчів з регбі-7 на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Кожна з команд-учасниць турніру провела по два поєдинки.

Чемпіони перших двох Олімпіад з регбі-7, Фіджі, розпочали свої виступи на турнірі з двох розгромних перемог — над Уругваєм та США. Окрім того, варто відзначити, що у поєдинку між збірними Франції та США була зафіксована єдина нічия ігрового дня.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Регбі, груповий етап

1 ігровий день, 24 липня





Австралія — Самоа 21:14





Аргентина — Кенія 31:12





Франція — США 12:12





Фіджі — Уругвай 40:12





Ірландія — Південна Африка 10:5





Нова Зеландія — Японія 40:12





Австралія — Кенія 21:7





Аргентина — Самоа 28:12





Франція — Уругвай 19:12





Фіджі — США 38:12





Ірландія — Японія 40:5





Нова Зеландія — Південна Африка 17:5





Зазначимо, що змагання з регбі-7 на Олімпійських іграх проводяться з 2016 року. Чемпіонами перших двох розіграшів стала збірна Фіджі.