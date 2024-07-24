Франція розписала нічию з США, чинні чемпіони почали з двох розгромів: результати першого ігрового дня ОІ-2024 з регбі-7
Сьогодні, 24 липня, відбулися 12 матчів з регбі-7 на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Кожна з команд-учасниць турніру провела по два поєдинки.
Чемпіони перших двох Олімпіад з регбі-7, Фіджі, розпочали свої виступи на турнірі з двох розгромних перемог — над Уругваєм та США. Окрім того, варто відзначити, що у поєдинку між збірними Франції та США була зафіксована єдина нічия ігрового дня.
Олімпійські ігри-2024, Франція
Регбі, груповий етап
1 ігровий день, 24 липня
Австралія — Самоа 21:14
Аргентина — Кенія 31:12
Франція — США 12:12
Фіджі — Уругвай 40:12
Ірландія — Південна Африка 10:5
Нова Зеландія — Японія 40:12
Австралія — Кенія 21:7
Аргентина — Самоа 28:12
Франція — Уругвай 19:12
Фіджі — США 38:12
Ірландія — Японія 40:5
Нова Зеландія — Південна Африка 17:5
Зазначимо, що змагання з регбі-7 на Олімпійських іграх проводяться з 2016 року. Чемпіонами перших двох розіграшів стала збірна Фіджі.