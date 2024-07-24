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Франція розписала нічию з США, чинні чемпіони почали з двох розгромів: результати першого ігрового дня ОІ-2024 з регбі-7

Ігор Чернявський — 24 липня, 23:47
Франція розписала нічию з США, чинні чемпіони почали з двох розгромів: результати першого ігрового дня ОІ-2024 з регбі-7

Сьогодні, 24 липня, відбулися 12 матчів з регбі-7 на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Кожна з команд-учасниць турніру провела по два поєдинки.

Чемпіони перших двох Олімпіад з регбі-7, Фіджі, розпочали свої виступи на турнірі з двох розгромних перемог — над Уругваєм та США. Окрім того, варто відзначити, що у поєдинку між збірними Франції та США була зафіксована єдина нічия ігрового дня.

Олімпійські ігри-2024, Франція
Регбі, груповий етап
1 ігровий день, 24 липня

Австралія — Самоа 21:14

Аргентина — Кенія 31:12

Франція — США 12:12

Фіджі — Уругвай 40:12

Ірландія — Південна Африка 10:5

Нова Зеландія — Японія 40:12

Австралія — Кенія 21:7

Аргентина — Самоа 28:12

Франція — Уругвай 19:12

Фіджі — США 38:12

Ірландія — Японія 40:5

Нова Зеландія — Південна Африка 17:5

Зазначимо, що змагання з регбі-7 на Олімпійських іграх проводяться з 2016 року. Чемпіонами перших двох розіграшів стала збірна Фіджі.
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