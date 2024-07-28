Організатори Олімпіади пояснили сенс участі транссексуалів у церемонії відкриття

Прессекретарка Олімпійських ігор-2024 Анн Дешам публічно вибачилася перед усіма, хто був ображений участю транссексуалів у церемонії відкриття змагань.

Її слова наводить ESPN.

"Вочевидь, у нас не було наміру виявити неповагу до якої-небудб релігійної групи. Церемонія відкриття була спрямована на виховання толерантності в суспільстві. Ми вважаємо, що ця мета була досягнута. Якщо люди образилися, то нам дуже прикро", — сказала Дешам.

Номер за участі трансгендерів був пародією на фреску Леонардо Да Вінчі "Таємна вечеря", яка зображує легендарну біблійську сцену останньої трапези Ісуса Христа перед розп'яттям. Цей номер розкритикували чимало відомих діячів, які відстоюють ідеї християнтства.