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Збірна України — збірна Аргентини: онлайн відеотрансляція матчу Олімпіади-2024

Денис Шаховець — 30 липня, 18:00
Збірна України — збірна Аргентини: онлайн відеотрансляція матчу Олімпіади-2024

У вівторок, 30 липня, відбудеться матч третього туру групового раунду футбольного турніру Олімпіади-2024 між збірними України та Марокко.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у Ліоні. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію у прямому етері на Чемпіоні. Також наш сайт проводить текстову трансляцію зустрічі.

У цьому матчі, а також у паралельній зустрічі між Іраком та Марокко, вирішиться доля двох путівок у плейоф з групи В. Наразі на вихід у наступний етап претендують усі команди квартету.

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