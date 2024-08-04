Рут виграв десятиборство на Олімпійських іграх-2024

Норвезький легкоатлет Маркус Рут завоював золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 в багатоборстві, до якого входять біг на 100 м, стрибки в довжину, штовхання ядра, стрибки у висоту, біг на 400 м, біг на 110 м з бар'єрами, метання диска, стрибки з жердиною, метання списа та біг на 1500 м.

Норвежець з національним рекордом тріумфував у Парижі. Рут не виграв жодну окрему дисципліну, однак за підсумком змагань заробив 8796 очок і випередив німця Лео Нойгебауера на 48 балів.

Для 22-річного Рута це перша олімпійська медаль у кар'єрі. Також першу нагороду для своєї країни приніс Ліндон Віктор з Гренади.

1. 🥇 Маркус Рут (Норвегія) — 8796;

2. 🥈 Лео Нойгебауер (Німеччина) — 8748;

3. 🥉 Ліндон Віктор (Гренада) — 8711.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 серпня, у легкій атлетиці за медалі поборються українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх з Іриною Геращенко, а також метальник молота Михайло Кохан.

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