Мовчання — золото. У випадку Хижняка — олімпійське

Нарешті Україна знову має олімпійського чемпіона в боксі! Олександр Хижняк здійснив головну мрію всього свого життя та здобув золоту медаль у ваговій категорії до 80 кілограмів.

Зараз уся країна вітає новоспеченого чемпіона, але не всі знають, що перед початком Ігор Хижняка оточувала далеко не найпозитивніша аура. Все через скандал із відмовою спілкуватися з журналістами аж до фіналу – багато хто з медійників сприйняв це "в штики" і взявся нищівно критикувати боксера за такий підхід до комунікації зі ЗМІ.

Після фінального поєдинку з Нурбеком Оралбаєм "Полтавський танк" стримав обіцянку і дав довгоочікуване інтерв'ю. Хижняк багато дякував – Богу, військовим, батькові, дружині, Олександру Усику і всім вболівальникам, які підтримували його в Україні та за її межами. Потім Хижняк прокоментував потенційний перехід у профі, розповів про травму, через яку міг пропустити Олімпіаду, а також передав привіт усім, хто накинувся на нього перед стартом Парижу-2024:

"Я не дуже читаю, взагалі не користуюся телефоном під час змагань, у мене батько читає. Звичайно, хотілося б передати привіт тим журналістам, які після першого поєдинку писали, що Олександр Хижняк знову не дав інтервʼю журналістам, такий він поганий. Чесно, передаю їм всім вітання"

Ця ситуація – черговий доказ того, що час усе розставляє по місцях. Олександр сумлінно виконав свою роботу і вкотре довів, що приказка "Тихіше їдеш – далі будеш" таки працює. Всі ж пам'ятають гравців національної збірної України з футболу, які дуже багато говорили перед Євро-2024, а в підсумку навіть не змогли вийти з групи? Хижняк же вирішив не стрясати повітря гучними обіцянками, а бити опонентів один за одним. І це його мовчання, разом із багаторічною працею, принесло Україні довгоочікуване олімпійське золото в боксі.