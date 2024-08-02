Магучіх: Це було як тренування

Володарка світового рекорду зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх почувалася у кваліфікації Олімпійських ігор-2024 як на тренуванні.

Про це вона розповіла у коментарі "Суспільному".

"Дуже хороші відчуття. Найголовніше було спробувати цей трек. Це було як тренування, я спробувала, і тепер чекаю фіналу. У кваліфікації було замало місця для розбігу, було багато камер. Але організатори вирішили це питання. Мені доріжка сподобалася, тому не маю жодних претензій до доріжки, всі в однакових умовах.

Я стрибнула свої 1.95 м, але перед цим стояли з дівчатами після 1.92 м та говорили, будемо чи не будемо. Нас залишалося 14, щоб одну відсіяти. Але це було довге очікування: 1.88 м, 1.92 м. Хоча я звикла чекати на свої спроби, але це було дуже довго", — сказала Магучіх.