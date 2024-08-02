Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Магучіх: Це було як тренування

Ігор Чернявський — 2 серпня, 13:35
Магучіх: Це було як тренування

Володарка світового рекорду зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх почувалася у кваліфікації Олімпійських ігор-2024 як на тренуванні.

Про це вона розповіла у коментарі "Суспільному".

"Дуже хороші відчуття. Найголовніше було спробувати цей трек. Це було як тренування, я спробувала, і тепер чекаю фіналу. У кваліфікації було замало місця для розбігу, було багато камер. Але організатори вирішили це питання. Мені доріжка сподобалася, тому не маю жодних претензій до доріжки, всі в однакових умовах.

Я стрибнула свої 1.95 м, але перед цим стояли з дівчатами після 1.92 м та говорили, будемо чи не будемо. Нас залишалося 14, щоб одну відсіяти. Але це було довге очікування: 1.88 м, 1.92 м. Хоча я звикла чекати на свої спроби, але це було дуже довго", — сказала Магучіх.

Фінал відбудеться у неділю, 4 серпня. Окрім Ярослави, кваліфікацію також подалала Ірина Геращенко. А от Юлія Левченко вилетіла ще на відмітці 1,83 метра.

Ярослава Магучіх Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Ярослава Магучіх

Магучіх та Геращенко вийшли у фінал Олімпіади-2024
Магучіх, Бех-Романчук і Костевич: розклад виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх 2 серпня
Костюк: Знаю багатьох наших спортсменів, але ні з ким не бачилася особисто
Відомий журналіст прогнозує Україні рекордну кількість медалей на Олімпійських іграх
Світоліна, Магучіх, Білодід: за ким з українських олімпійців найбільше стежать в Instagram

Останні новини