Кіфер впевнено перемогла Скраггс у фіналі Олімпіади з індивідуальної рапіри

Американська фехтувальниця Лі Кіфер здолала землячку Лорен Скраггс у фіналі Олімпійських ігор-2024 з індивідуальної рапіри.

Фінальна зустріч завершилася з рахунком 15:6. Зазначимо, що в бронзовому фіналі канадка Елеанор Гарві виявилася сильнішою за італійку Еліс Волпі.

Напередодні японський фехтувальник Кокі Кано, якого тренує українець Олександр Горбачук, виграв Олімпіаду в шпазі. Також хлопець Ольги Харлан Луїджі Самеле здобув бронзу Ігор-2024 в особистій шаблі.

Змагання з фехтування на літніх Олімпійських іграх 2024 проходять у Великому палаці в Парижі з 27 липня по 4 серпня 2024. Загалом на Олімпіаді-2024 розігрується 12 комплектів нагород у фехтуванні — 6 у чоловіків та 6 у жінок.