Гвоздик: Хижняк не вміє сушити бої

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) вважає, що стиль Олександра Хижняка не передбачає прагматичних дій.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport-express.ua.

" А де ви побачили недооцінку суперника (у фіналі Олімпійських ігор-2020 – прим.)? Сашко пресингував, молотив бразильця, викладався на повну. Але це бокс, таке трапляється. Чому він не засушив бій, коли впевнено вів по очках, а продовжував йти вперед? Хижняк ніколи не сушив бої, бо не вміє цього робити. Сашко всі свої поєдинки проводить у високому темпі першим номером", – сказав Гвоздик.

Вже сьогодні, Хижняк вдруге у своїй кар’єрі спробує виграти олімпійське золото. У фінальному поєдинку "Полтавському танку" буде протистояти казах Нурбек Оралбай. Орієнтовний час початку бою – 23:51 за київським часом.