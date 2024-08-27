Гутцайт: "Дуже хотілося, щоб молодь краще себе проявила, але 12 медалей під час війни — круто"

В Олімпійському домі відбулося нагородження найкращих спортсменів липня, яких традиційно визначає комісія Національного олімпійського комітету.

Зокрема, найкращою спортсменкою було визнано Ольгу Харлан, яка в Парижі здобула дві медалі, а жіноча команда з фехтування на шаблях стала найкращою у спеціальній номінації "Команда місяця".

Після вшанування лауреатів, кореспондент Чемпіона Микола Дендак поспілкувався з президентом НОК Вадимом Гутцайтом.

— Як оціните виступи наших спортсменів на Олімпіаді?

— Задоволений, тому що 12 медалей під час війни — це круто. Молодці хлопці, дівчата, і 22 місце в заліку — це супер.

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— У нас давно вже не було стільки золотих нагород, можливо, можете сказати, завдяки чому вдалося збільшити кількість "золота"?

— По-перше, Ярослава Магучіх на тій Олімпіаді була бронзовою призеркою. Пройшов час, вона набралася майстерності, досвіду, бо на тій Олімпіаді їй було 19 років.

У Токіо Олександр Хижняк, на жаль, втратив найвищу нагороду. Перемагав у фіналі, він був найкращим боксером на тих Олімпійських іграх. Але, на жаль, у третьому раунді через помилку втратив золоту медаль.

І збірна України з фехтування — молодці, бо на минулу Олімпіаду вони не потрапили, тут потрапили.

Я упевнений, що був ще шанс здобути медаль, Парвіз Насібов був за крок від золота, на жаль, програв.

Я потім ще вірив у Ірину Коляденко, але вона фізично не могла боротися за золоту медаль, вона молодець, потрапила у фінал, на тій Олімпіаді вона бронзова призерка, зараз срібна, є куди рухатися. Я думаю, що це для неї також є стимулом, щоб повернутися і їхати за золотом.

— Були спортсмени, від яких ви не очікували високих місць, а вони дуже добре себе проявили?

— Знаєте, мені дуже хотілося, щоб на цій Олімпіаді, як і на кожній, молоді спортсмени себе проявили. На жаль, майже всі спортсмени, які вибороли нагороди, йшли до цих нагород роками. Не було несподіваних медалей.

— Хто обирає, як виплачуватимуться призові?

— Всі призові сплачує держава, Міністерство молоді та спорту. Якщо за кількістю, то вже звертайтеся до Міністерства молоді та спорту.

— А як призначають?

— Постанова Кабінету міністрів.

— А в який період перед Іграми?

— Це вже давно.

— Зараз розпочинається новий олімпійський цикл, ми доволі непогано себе показали, можливо, це привернуло увагу нових спонсорів?

— Будемо сподіватися, що у нас зʼявляться спонсори, але ми самі розуміємо, в який час живемо. Під час війни складно знаходити спонсорів.

— Хижняку, окрім держави, призові заплатив і Усик, і ФБУ, у фехтуванні планується щось схоже?

— Це потрібно, щоб ви запитали у федерації.

— Яка взагалі атмосфера була в команді перед Олімпіадою, після?

— Дуже дружня. І до ОІ, і під час, і після. Я відчував, що це дружня, сильна команда, які підтримують один одного, спортсмени реально молодці, тренерський склади штаб Олімпійських ігор, який з нами працював. Ми були однією олімпійською українською родиною.

Раніше Ольга Харлан розповіла, що її медалі почали облазити.