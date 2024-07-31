Хлань — про виліт з Олімпіади: Ми билися до кінця

Вінгер олімпійської збірної України Максим Хлань вважає, що гравці команди билися до кінця в матчі третього туру групового етапу Олімпіади-2024 проти Аргентини.

Слова українця передає Суспільне Спорт.

"Так, вони несподівано в контратаці забили (перший гол, — прим.). Ми не розраховували на це, але так сталося. Ми створювали дуже багато моментів, які могли реалізувати, і цей гол нас сколихнув. Але це футбол — так буває, на жаль. Тяжко щось говорити, коли трималися і не здавалися. Але ми бились до кінця та віддали всі сили — жалітися немає на що.

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Дуже важкий графік — через два дні на третій гра, — і дуже тяжко було пресингувати. Ми дійсно віддали всі сили, створювали моменти. Але не реалізовували їх, на жаль", — сказав Хлань.

Нагадаємо, олімпійська збірна України під керівництвом Руслана Ротаня зазнала поразки від Аргентини в заключному матчі групового етапу ОІ-2024 та покинула турнір.