Білодід: Біль, розчарування, нездійснена мрія

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід заявила, що не здійснила свою мрію, поступившись в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024.

Про це українка написала у своєму Instagram.

"Все може зруйнуватися за секунду, все. Біль, розчарування, нездійснена мрія. Я безмежно вдячна нашим людям за неймовірну підтримку.

Я в шоці, яка кількість людей мене підтримала у важку хвилину. Це безцінно, коли люди з тобою не тільки, коли ти на пʼєдесталі, а й у моменти розпачу. Ви — неймовірні. Ви даєте мені сили та віру в майбутнє. Дякую, дякую, дякую», — написала Білодід.

Нагадаємо, Білодід через дискваліфікацію програла дворазовій чемпіонці світу Харуці Фунакубо з Японії на Олімпіаді.

У ваговій категорії Білодід (до 57 кг, — прим.) золото Олімпійських ігор-2024 завоювала канадська дзюдоїстка японського походження Кріста Дегучі, яка в фіналі перемогла кореянку Мімі Хух.

Кривдниця Білодід Фунакубо виявилась сильнішою за бразилійку Рафаелу Сільву у поєдинку за бронзу. Ще однією бронзовою медалісткою стала француженка Сара-Леоні Сізік, яка здолала грузинку Етері Ліпартеліані.