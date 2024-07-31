Сербія перемогла США, Франція здолала Польщу в 1 турі баскетболу 3х3 на Олімпіаді-2024

Сьогодні, 30 липня, відбулися 4 матчі першого туру баскетбольного турніру 3х3 на Олімпійських іграх-2024.

Збірна Франції у напруженому матчі перемогла Польщу, Сербія здолала США, Латвія виявилась сильнішою за Литву, а Нідерланди — за Китай.

Олімпійські ігри-2024, баскетбол 3х3

Груповий етап, 1 тур

30 липня

Латвія — Литва 21:14

Китай — Нідерланди 16:21

Польща — Франція 19:21

Сербія — США 22:14

Усі команди зіграють по сім матчів. 2 перші місця пройдуть у півфінал, а команди, що посядуть 3-6 сходинку, змагатимуться у чвертьфіналі. Зазначимо, що на Олімпіаді-2020 у Токіо перемогу святкувала збірна Латвії.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого дня змагань Олімпійських ігор 2024 року.