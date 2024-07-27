Тенісний турнір на Олімпійських іграх 2024: оцінюємо медальні шанси українок

27 липня розпочнеться тенісний турнір Олімпіади-2024. Він пройде на паризьких глиняних кортах, які ще в травні-червні приймали Відкритий чемпіонат Франції. Український чоловічий теніс не представлений жодним спортсменом на цьогорічних Олімпійських іграх. Натомість дівчата радують нас солідним представництвом. Шестеро українських тенісисток візьмуть участь у боротьбі за олімпійські нагороди. Оцінимо їх медальні шанси.

Марта Костюк

Марта Костюк Getty Images

Перша ракетка України перестала радувати власних вболівальників одразу після виходу до фіналу ґрунтового турніру у Штутгарті наприкінці квітня. Після того вдалого виступу Марта більше матчів програвала, в тому числі й на ґрунті. На глиняних кортах в цьому році у Костюк статистика перемог і поразок 5:4. Чотири з виграшних матчів проведено саме у Штутгарті.

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Киянка, яка зараз перебуває на 19 сходинці рейтингу WTA, ніяк не може подолати недоліки, притаманні її грі:

надмірну і часто недоречну емоційність;

надзвичайно слабку другу подачу;

періодичні функціональні провали;

велика кількість невимушених помилок.

Хотілося б сподіватися на найкращий теніс від Марти, але ми його не бачили вже декілька місяців. Ба більше, вже в першому колі українці протистоятиме потужна суперниця. Жереб звів Костюк з 29-річною представницею Казахстану Юлією Путінцевою (32).

Казахстанка більше ніж на десять рейтингових сходинок нижче за українку, але букмекери вважають саме Путінцеву фавориткою суботнього протистояння. Це не дивно. По-перше, Юлія зараз в чудовій фізичній формі, що довела на трав'яних турнірах, вигравши змагання в Бірмінгемі і дійшовши до ⅛ Вімблдона.

По-друге, Путінцева виглядає стабільніше і збалансованіше. Досвідчена казахстанка не дає емоціям ламати власну гру. По-третє, цьогоріч і на грунті вона виступає вдаліше, маючи статистику 9:5. На жаль, приходиться погоджуватися з букмекерами. Я б не поставив на те, що Марта пройде далі першого кола. Водночас всі сподівання українських вболівальників на те, що емоційний і функціональний маятник нашої тенісистки схилиться в позитивну сторону. Чому б не повторити досвід Штутгарта і не здолати декількох топових суперниць?

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська Getty Images

Друга ракетка України наразі перебуває на 28 рядку в світовому табелі про ранги WTA. Даяна вдало провела хардовий відрізок перед Відкритим чемпіонатом Австралії, а потім дійшла до півфіналу цього Гренд Слему. На жаль, 2024 рік не став таким же вдалим в змагальному плані. Зокрема на грунті одеситка має доволі скромну статистику 4:4.

Щоправда, на Ролан Гаррос українка дійшла аж до третього кола. Якщо Даяна концентрується на грі, вдало спрямовує здорову спортивну агресію і зводить до мінімуму невимушені помилки, то здатна долати сильних суперниць. Однак така комбінація складається останнім часом рідко.

Першою суперницею на Олімпіаді у Ястремської буде 29-річна бразильянка Лаура Пігоссі (110). Попри поважний вік та невисокий рейтинг ця тенісистка здатна приносити сюрпризи. Нещодавно Марта Костюк відчула її запальний теніс. Лаура надемоційна, надагресивна, надзапальна. З нею буде доволі важко.

Тим більше, у Даяни вже є досвід програшу бразильянці. У 2022 році спортсменки зустрічалися у чвертьфіналі грунтового турніру в Боготі. В третьому сеті на тай-брейку сильнішою виявилася Лаура. Тому букмекерський коефіцієнт 1.28 на перемогу українки мені здається аж занадто компліментарним.

І навіть якщо Даяна пройде Пігоссі, у другому турі її очікуватиме 27-річна латвійка Єлена Остапенко (11) чи 22-літня колумбійка Каміла Осоріо Серано. Перша перебуває в надзвичайній формі, а друга – спеціалістка по глиняним покриттям. Тож робимо реалістичний прогноз про те, що Ястремська навряд чи проб'ється в третє коло змагань.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна Getty Images

Сьогодні Еліна посідає третю сходинку в національному рейтингу та 31 в світовому. Але для українських вболівальників володарка олімпійської бронзи залишається головною надією на медальні шанси в тенісі і в Парижі. Світоліна демонструє в цьому році розумну гру, але нашу 29-річну спортсменку турбують проблеми зі здоров'ям.

Недарма одеситка попустила передолімпійський грунтовик в Палермо, зіславшись на болі в спині. Сподіватимемося, що відпочинок і відновлення пройшли з найкращим результатом. Також турбує відмова від співробітництва з тренером Рамоном Слютером напередодні великого турніру.

На цьогорічному Ролан Гарросі Світоліна дійшла до четвертого кола. На Олімпіаді це рівень чвертьфіналу. В першій зустрічі українці протистоятиме 22-річна японка Моюка Учідзіма (66). Суперниця наче й прохідна. Однак лякає її статистика у 2024 на ґрунті – 22:4. Таку кількість перемог японська тенісистка набила турнірами ITF і челенджерами, але все одно очевидно, що на глині вона відчуває себе комфортно.

Щоправда Моюка 16 липня не дограла свій матч в Будапешті, знявшись у другому сеті. Тому сподіватимемося, що Світоліна все ж вийде у друге коло. Букмекери оцінюють такі шанси доволі оптимістично, виставляючи коефіцієнт на рівні 1.25.

В другому раунді, скоріш за все, Еліну очікуватиме американка Джесіка Пегула (6), тобто опозиція надзвичайно високого рівня. Сподівання на те, що американка не любить грунт. Робимо оптимістичний прогноз про те, що українка вийде в третє коло. Якщо ж її вистачить на більше, то в чвертьфіналі ймовірною суперницею може бути Ясмін Паоліні з Італії. П'ята ракетка світу зараз в надзвичайній формі і полюбляє грунт. Отже, оптимізму на повторення медального тріумфу Світоліної особисто в мене не вистачає.

Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна Getty Images

Четвертим номером нашої тенісної збірної на Олімпіаду 2024 їде Ангеліна Калініна, що наразі посідає 47 сходинку в рейтингу WTA. В цьому році українка має порівняно непогану статистику на грунті – 10:7. Але справа не в статистиці. Коли дивишся матчі Калініної в останні два місяці, здається, що спортсменка просто не хоче грати.

Велике здивування особисто мені приніс перший сет в останньому матчі проти 26-річної польскої тенісистки Магдалени Френх (57). Здалося, що до Ангеліни повернулося справжнє відчуття гри, насолода процесом, наснага до перемоги. Але друга і третя партії все розставили по своїх місцях – 0:6, 1:6.

Першою суперницею на Олімпіаді Калініній випала 33-літня Аранча Рус з Нідерландів. Здавалося б прохідна суперниця, але букмекери вже не роблять Ангеліну відвертим фаворитом і виставляють на її перемогу достатньо високий коефіцієнт 1,63. Чомусь здається, що і це великий аванс.

Парний розряд

Людмила та Надія Кіченок Getty Images

В парному розряді змагання починаються з 1/16 фінала і серед 32 найкращих Україна представлена одразу двома дуетами. По-перше, виступлять наші спеціалізовані парниці, сестри Людмила і Надія Кіченок. Перша займає в парному рейтингу WTA 14 місце, а друга – 33. По-друге, спробує порадувати українських вболівальників дует Марти Костюк (58) та Даяни Ястремської (204).

У сестер першими суперницями стали китаянки Ван Сінь Ю (45) та Сайсай Чжен (66). Букмекери віддають деяку перевагу українкам, виставляючи на перемогу нашого дуету котирування 1.80. Але приблизно такий коефіцієнт був і в червні, коли китайська пара перемогла наших дівчат 7:6, 7:5. Правда, той матч відбувався на траві у Берліні.

Загалом, враховуючи сітку, дамо сестрам Кіченок шанс на вихід до третього раунду, тобто до чвертьфіналу. Там вони точно вже не зможуть впоратися з іспанським дуетом Крістіни Букси (19) та Сари Соррібес-Тормо (27).

Костюк-Ястремська – дует доволі експериментальний, хоча з 2020 по 2022 рік вони й намагалися грати в парі. Виходило не дуже. Однак сьогодні Марта непагано виступає в парі з руминкою Габріелою Русе. Ястремська ж грає пару з Калініною, щоправда теж без особливих здобутків. І все ж дамо нашим тенісисткам шанс на друге коло, адже в першому матчі їм буде протистояти польська пара, де поруч з Магдою Лінет буде грати 38-річна Аліція Росольська, яка має стати слабкою ланкою.

Висновки

Попри солідне представництво нашого жіночого тенісу на Олімпійських іграх, медальних шансів, на жаль, у наших дівчат небагато. Перша половина 2024 року стала для українського жіночого тенісу рекордною за багатьма показниками. Але маємо визнати, що індивідуально прогресу не спостерігається в жодної з наших учасниць.

Букмекери теж дають мінімальні шанси на медальні перспективи українок:

Учасниця Коефіцієнт на перемогу в турнірі Коефіцієнт на 1-3 місце Марта Костюк 80.00 12.00 Даяна Ястремська 80.00 41.00 Еліна Світоліна 34.00 6.00 Ангеліна Калініна 100.00 26.00 Людмила і Надія Кіченок 46.00 Марта Костюк і Даяна Ястремська 34.00

Як бачимо, надія знову лише на майстерність Еліни Світоліної, яка має неабиякий досвід успішної турнірної боротьби. Загалом же слабо віриться в медальні шанси наших дівчат. Конкуренція надзвичайно висока й українським вболівальникам залишається хіба що сподіватися на диво.

Зазначимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, шанс на медаль Еліни Світоліної в одиночному розряді оцінюється коефіцієнтом 20.00, а Марти Костюк — 45,00. Також шанси сестер Кіченок у парному розряді дорівнюють 10.00, а Костюк та Ястремської — 20.00.