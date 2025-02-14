Українські пара атлети здобули 10 медалей на міжнародному турнірі в ОАЕ
Мінестерство молоді та спорту України
В Дубаї завершився міжнародний турнір з пара атлетики, на якому українські спортсмени здобули десять медалей.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
З цим результатом українські атлети посіли дев'яте загальнокомандне місце серед 41 країни-учасниці.
Золоті нагороди:
- Микола Райський (біг 200 м, Т37 );
- Микола Райський (біг 400 м, Т37 );
- Владислав Білий (метання списа, F38);
Срібні нагороди:
- Владислав Білий (штовхання ядра, F38);
- Микола Райський (біг 100 м, Т37 );
- Іван Тетюхін (біг 100 м, Т35);
- Богдана Фролова (штовхання ядра, F54);
- Іван Тетюхін (біг 200 м, Т35);
Бронзові нагороди:
- Сергій Сапєтченков (біг 400 м, Т20);
- Валерій Коньов (метання списа, F35).
Нагадаємо, напередодні українські пара лижники виграли змішану естафету на чемпіонаті світу.