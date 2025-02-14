Українські пара атлети здобули 10 медалей на міжнародному турнірі в ОАЕ

В Дубаї завершився міжнародний турнір з пара атлетики, на якому українські спортсмени здобули десять медалей.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

З цим результатом українські атлети посіли дев'яте загальнокомандне місце серед 41 країни-учасниці.

Золоті нагороди:

Микола Райський (біг 200 м, Т37 );

Микола Райський (біг 400 м, Т37 );

Владислав Білий (метання списа, F38);

Срібні нагороди:

Владислав Білий (штовхання ядра, F38);

Микола Райський (біг 100 м, Т37 );

Іван Тетюхін (біг 100 м, Т35);

Богдана Фролова (штовхання ядра, F54);

Іван Тетюхін (біг 200 м, Т35);

Бронзові нагороди:

Сергій Сапєтченков (біг 400 м, Т20);

Валерій Коньов (метання списа, F35).

Нагадаємо, напередодні українські пара лижники виграли змішану естафету на чемпіонаті світу.