Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Українські пара атлети здобули 10 медалей на міжнародному турнірі в ОАЕ

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 16:25
Українські пара атлети здобули 10 медалей на міжнародному турнірі в ОАЕ
Мінестерство молоді та спорту України

В Дубаї завершився міжнародний турнір з пара атлетики, на якому українські спортсмени здобули десять медалей.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

З цим результатом українські атлети посіли дев'яте загальнокомандне місце серед 41 країни-учасниці.

Золоті нагороди:

  • Микола Райський (біг 200 м, Т37 );
  • Микола Райський (біг 400 м, Т37 );
  • Владислав Білий (метання списа, F38);

Срібні нагороди:

  • Владислав Білий (штовхання ядра, F38);
  • Микола Райський (біг 100 м, Т37 );
  • Іван Тетюхін (біг 100 м, Т35);
  • Богдана Фролова (штовхання ядра, F54);
  • Іван Тетюхін (біг 200 м, Т35);

Бронзові нагороди:

  • Сергій Сапєтченков (біг 400 м, Т20);
  • Валерій Коньов (метання списа, F35).

Нагадаємо, напередодні українські пара лижники виграли змішану естафету на чемпіонаті світу.

Збірна паралімпійців України Легка атлетика

Легка атлетика

У 95-річному віці помер бронзовий призер Мельбурна-1956 у стрибках з жердиною
Магучіх візьме участь у міжнародному турнірі зі стрибків у висоту в Словаччині
Американець Фішер встановив новий світовий рекорд з бігу на 3000 м у приміщенні
Дорощук виграв срібло на етапі Континентального туру в Чехії
Гладійчук зупинилася за крок до медалі на етапі Світового легкоатлетичного туру в Чехії

Останні новини