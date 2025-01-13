Ледь не забив шедевр і дивом не "зламав" хлопця: Макгрегор зіграв у футбол за свій паб

Зірковий боєць UFC Конор Макгрегор вирішив спробувати свої сили у футболі та викликав справжній фурор на полі. Ірландець несподівано зіграв за аматорську команду Black Forge FC, названу на честь його пабу в Дубліні, що ще більше здивувало фанатів.

Макгрегор одягнув футболку з номером 11 та вийшов на лівий фланг, де показав, що його агресія та фізична підготовка працюють не тільки в октагоні, а й на футбольному полі.

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36-річний боєць швидко привернув увагу своєю грою: він утримував захисників, вступав у жорсткі підкати та навіть завдав удару супернику в живіт.

Ірландець показав свої бійцівські інстинкти, коли, впавши після боротьби за м’яч, миттєво піднявся і знову кинувся в атаку з піднятими шипами бутсів.

Один із моментів міг стати легендарним для Макгрегора у футболі: він отримав довгу передачу, наважився на удар з льоту з 30 метрів, але м'яч влучив у поперечку. Проте не обійшлося й без кумедних епізодів. В одному з моментів Конор просто перечепився через м'яч після короткого пасу від партнера.

Матч між Black Forge FC та Harding FC закінчився внічию 1:1, а відео з виступом Макгрегора миттєво розлетілося соцмережами.