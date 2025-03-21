Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Зроблю висновки: український боєць UFC – про дискваліфікацію

Олександр Булава — 21 березня 2025, 22:13
Зроблю висновки: український боєць UFC – про дискваліфікацію
Данило Воєводкін
Instagram

Український боєць MMA Данило Воєводкін (7-0) відреагував на дворічну дискваліфікацію через допінг.

Про це боєць розповів в Instagram.

"Багато питань з цього приводу. Скажу, тест взятий через півтора місяця був негативний, мельдоній виводиться практично рік.

Мені пропонували зізнатись і тоді б скоротили на пів року, я стояв на своєму. Але мій менеджмент не зробив нічого в цій ситуації. Я розумію, що менеджеру, якого ти в житті не бачив, йому все одно на тебе як на бійця.

Зроблю висновок: потрібно працювати тільки з людьми, яким ти довіряєш на всі 100%", – повідомив Воєводкін.

Наступний бій боєць зможе провести не раніше 10 листопада 2026 року.

Нагадаємо, у вересні Воєводкін здобув контракт з UFC завдяки яскравій перемозі над Бейлі Шенфельдером.

UFC Данило Воєводкін

Данило Воєводкін

Українського бійця UFC дискваліфікували через допінг
Українець Воєводкін здобув контракт з UFC завдяки яскравій перемозі

Останні новини