Зроблю висновки: український боєць UFC – про дискваліфікацію

Український боєць MMA Данило Воєводкін (7-0) відреагував на дворічну дискваліфікацію через допінг.

Про це боєць розповів в Instagram.

"Багато питань з цього приводу. Скажу, тест взятий через півтора місяця був негативний, мельдоній виводиться практично рік.

Мені пропонували зізнатись і тоді б скоротили на пів року, я стояв на своєму. Але мій менеджмент не зробив нічого в цій ситуації. Я розумію, що менеджеру, якого ти в житті не бачив, йому все одно на тебе як на бійця.

Зроблю висновок: потрібно працювати тільки з людьми, яким ти довіряєш на всі 100%", – повідомив Воєводкін.