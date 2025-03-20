Українського бійця UFC дискваліфікували через допінг

Український боєць MMA Данило Воєводкін (7-0) отримав дворічну дискваліфікацію через допінг.

Про це повідомляє Антидопінгова програма UFC Combat Sports Anti-Doping (CSAD).

У жовтні минулого року українець здав допінг-тест, у якому знайшли мельдоній. Дискваліфікація почалася 10 листопада 2024 року, того самого дня, коли йому було оголошено тимчасове відсторонення.

"У цьому випадку немає пом’якшувальних обставин, які могли б стати підставою для скорочення стандартного 24-місячного терміну дискваліфікації за використання мельдонію, що є неспецифікованою речовиною згідно з антидопінговою програмою UFC", – йдеться в повідомленні.

Наступний бій боєць зможе провести не раніше 10 листопада 2026 року.

Нагадаємо, у вересні Воєводкін здобув контракт з UFC завдяки яскравій перемозі над Бейлі Шенфельдером.