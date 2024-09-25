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Українець Воєводкін здобув контракт з UFC завдяки яскравій перемозі

Андрій Яросименко — 25 вересня, 09:15
Українець Воєводкін здобув контракт з UFC завдяки яскравій перемозі
Данило Воєводкін
senshi

Український боєць MMA Данило Воєводкін (7-0) отримав професійний контракт із компанією UFC.

Про це промоушен повідомив у своєму Instagram.

В рамках серії претендентів Дани Вайта відбувся бій між українцем та Бейлі Шенфельдером (5-1). Воєводкін здобув видовищну перемогу над суперником знаходячись у статусі андердога зустрічі. Варто також зазначити що опонент важчий за українця на 4 кг – 114 проти 110 відповідно.

Цією перемогою він виборов для себе контракт в UFC. Цей промоушен є найдавнішим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних єдиноборств в їхньому сучасному вигляді.

23-річний українець дебютував у 2021 році. Воєводкін долав таких бійців, як: Роман Тарасюк (нокаутом), Юрій Горбенко (сабмішном), Данило Шалімов (нокаутом) і Никодим Василик (нокаутом).

MMA UFC Дейна Вайт Данило Воєводкін

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