Українець Воєводкін здобув контракт з UFC завдяки яскравій перемозі

Український боєць MMA Данило Воєводкін (7-0) отримав професійний контракт із компанією UFC.

Про це промоушен повідомив у своєму Instagram.

В рамках серії претендентів Дани Вайта відбувся бій між українцем та Бейлі Шенфельдером (5-1). Воєводкін здобув видовищну перемогу над суперником знаходячись у статусі андердога зустрічі. Варто також зазначити що опонент важчий за українця на 4 кг – 114 проти 110 відповідно.

Цією перемогою він виборов для себе контракт в UFC. Цей промоушен є найдавнішим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних єдиноборств в їхньому сучасному вигляді.

23-річний українець дебютував у 2021 році. Воєводкін долав таких бійців, як: Роман Тарасюк (нокаутом), Юрій Горбенко (сабмішном), Данило Шалімов (нокаутом) і Никодим Василик (нокаутом).