Гриценко назвав дату свого наступного поєдинку

Український боєць ММА Дмитрій Гриценко повернеться в октагон у травні.

Про це він розповів в Інстаграм.

28-річний українець проведе поєдинок 23 травня на острові Тенеріфе (Іспанія). Суперник наразі невідомий, проте Гриценко вказав, що це буде досвідчений боєць, який маэ рекорд – 21 перемога та 5 поразок.

Також Гриценко повідомив, що розглядався варіант його участі у шоу The Ultimate Fighter (TUF) від UFC у ваговій категорії до 84 кг. Однак організація вирішила не проводити цього року турнір у цій вазі, натомість додавши до проєкту жіночий дивізіон.

Нагадаємо, напередодні український боєць Ярослав Амосов вперше в кар'єрі увійшов у топ-15 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

Свій наступний бій Амосов проведе 9 травня на UFC 328 у Ньюарку проти Хоеля Альвареса. В UFC Ярослав дебютував 14 грудня 2025 року на турнірі UFC on ESPN 73. Тоді українець здолав американця Ніла Магні (31-14) задушливим прийомом у першому ж раунді.