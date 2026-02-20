Про підтримку, пропозиції та працелюбність

запитання – Наразі вам лише 28 років і ви у самому розквіті сил. Які на найближчі роки кар'єри?

– Проявити весь свій потенціал і стати кращим серед кращих!

запитання – Чи надходили вам пропозиції від таких зіркових промоушенів як UFC та PFL? Як ви оцінуєте свої сили на тлі такої опозиції?

– Неодноразово надходили пропозиції від PFL, але ведуться переговори з UFC. Це найкращі організації світу, але я знаю свій рівень, тому я роблю все для того, аби показати свої можливості серед найкращих.

запитання – Наскільки важливою для вас є підтримка партнерів і спонсорів для проведення повноцінних кемпів та якісної підготовки до боїв?

– Величезну роль в становленні мене як професійного бійця ММА відіграє підтримка і допомога від спонсорів та партнерів. Тільки завдяки їхній участі я зможу проявити себе в повній мірі і розкритись на максимум.

BETON – партнер, який дає можливість зосередитися на тому, що я роблю найкраще – тренуватися і боротися. Завдяки їхній підтримці я можу працювати з топовими тренерами та повністю викладатися в підготовці. Це дає змогу показати свій справжній рівень та реалізувати потенціал як професійного спортсмена в октагоні.

запитання – Наразі так склалося, що ви та українські зірки UFC (Ярослав Амосов та Данило Донченко) виступають в одній ваговій категорії. Чи спілкувалися ви між собою щодо можливих очних зустрічей?

– З цими хлопцями ми не битимемось ні при яких обставинах. Чому? Багато життєвих ситуацій пов'язує з цими людьми. Це й повага до хлопців, а також вони земляки. Амосов це наш старший в цій справі!

З Донченком маємо постійне спілкування. Я не хочу битися з ними, бо це мої земляки і сильні бійці, до яких я ставлюся з повагою. У нас хороші стосунки, нас багато що пов'язує. До того ж є багато суперників з інших країн, з ким можна провести бій.

запитання – В одному з нещодавніх інтерв'ю Донченко заявив, що ви дуже працьовитий і талановитий боєць, відзначивши незвичну техніку в ударці та боротьбі. Скажіть, чи є у вас заготовки на майбутні поєдинки, щоб вражати суперників?

– Кожного дня я відточую свої навички і намагаюсь кожного дня ставати кращим. Розвиваю усі сторони і ударну техніку, і боротьбу в стійці, боротьбу в партері, витривалість, швидкісно-силові якості, кординаційно-когнітивні функції та багато інших.

Звісно, я маю чим здивувати своїх суперників, не залежно від того в якому форматі буде проходити бій та незалежно від того хто буде проти мене.