"Для мене важливо представляти Україну на найвищому рівні"
20 лютого 2026
Українські бійці ММА дедалі голосніше заявляють про себе на світовій арені, а конкуренція за місце у провідних промоушенах лише зростає. Дмитрій Гриценко – один із тих, хто вже стукається у двері найсильніших ліг планети та не приховує амбіцій закріпитися серед еліти змішаних єдиноборств.
У 28 років він перебуває у розквіті кар’єри та поступово повертається після непростого періоду без поєдинків. Шлях у професійному спорті для нього – це щоденна робота й системний розвиток, а в цьому процесі Гриценка підтримують партнери та однодумці, зокрема бренд BETON, який поділяє цінності сили характеру, дисципліни та послідовності у роботі.
Завдяки партнерству з BETON у Дмитрія з'являється можливість вийти на якісно новий рівень підготовки. Підтримка дозволяє працювати з досвідченими тренерами, фокусуватися на якісних тренуваннях та активно шукати гідних суперників для наступних боїв. Це створює умови, за яких спортсмен може зосередитися на своєму шляху і писати власну історію у спорті.
У розмові з Чемпіоном Гриценко розповів про інтерес з боку UFC і PFL, принципову позицію щодо можливих боїв проти українців, паузу після Bellator, та мотивацію представляти Україну у найпрестижніших октагонах світу.

Про підтримку, пропозиції та працелюбність

– Наразі вам лише 28 років і ви у самому розквіті сил. Які на найближчі роки кар'єри?

– Проявити весь свій потенціал і стати кращим серед кращих!
– Чи надходили вам пропозиції від таких зіркових промоушенів як UFC та PFL? Як ви оцінуєте свої сили на тлі такої опозиції?

– Неодноразово надходили пропозиції від PFL, але ведуться переговори з UFC. Це найкращі організації світу, але я знаю свій рівень, тому я роблю все для того, аби показати свої можливості серед найкращих.
– Наскільки важливою для вас є підтримка партнерів і спонсорів для проведення повноцінних кемпів та якісної підготовки до боїв?

– Величезну роль в становленні мене як професійного бійця ММА відіграє підтримка і допомога від спонсорів та партнерів. Тільки завдяки їхній участі я зможу проявити себе в повній мірі і розкритись на максимум.
BETON – партнер, який дає можливість зосередитися на тому, що я роблю найкраще – тренуватися і боротися. Завдяки їхній підтримці я можу працювати з топовими тренерами та повністю викладатися в підготовці. Це дає змогу показати свій справжній рівень та реалізувати потенціал як професійного спортсмена в октагоні.
– Наразі так склалося, що ви та українські зірки UFC (Ярослав Амосов та Данило Донченко) виступають в одній ваговій категорії. Чи спілкувалися ви між собою щодо можливих очних зустрічей?

– З цими хлопцями ми не битимемось ні при яких обставинах. Чому? Багато життєвих ситуацій пов'язує з цими людьми. Це й повага до хлопців, а також вони земляки. Амосов це наш старший в цій справі!
З Донченком маємо постійне спілкування. Я не хочу битися з ними, бо це мої земляки і сильні бійці, до яких я ставлюся з повагою. У нас хороші стосунки, нас багато що пов'язує. До того ж є багато суперників з інших країн, з ким можна провести бій.
– В одному з нещодавніх інтерв'ю Донченко заявив, що ви дуже працьовитий і талановитий боєць, відзначивши незвичну техніку в ударці та боротьбі. Скажіть, чи є у вас заготовки на майбутні поєдинки, щоб вражати суперників?

– Кожного дня я відточую свої навички і намагаюсь кожного дня ставати кращим. Розвиваю усі сторони і ударну техніку, і боротьбу в стійці, боротьбу в партері, витривалість, швидкісно-силові якості, кординаційно-когнітивні функції та багато інших.
Звісно, я маю чим здивувати своїх суперників, не залежно від того в якому форматі буде проходити бій та незалежно від того хто буде проти мене.

Про дисципліну та мотивацію

– У 2024-му році ви зазнали поразки у межах Беллатор і рік не виходили на професійну арену. Чому брали таку велику паузу і що вам допомогло вдало повернутися?

– Я поступився в близькому бою, прийнявши виклик у нижчій ваговій категорії, не відновшишись після вагозгонки з місцевим бійцем, теж непереможним бійцем-проєктом організації Bellator MMA. Я був готовий битись і робив все для того аби реваншуватися якомога швидше, тільки у своїй ваговій категорії.
На жаль, друга за популярністю організація світу Bellator MMA сенсаційно завершила своє існування і тому важко було знайти бій, так як ніхто не погоджувався провести поєдинок.
– Наразі нема офіційної інформації щодо вашого наступного поєдинку. Кого б хотіли побачити в опонентах і чи є на руках пропозиції?

– Готовий вийти в октагон з тим, хто погодиться битись зі мною.
– Що вас мотивує на перемоги та підкорення нових вершин у світі ММА?

– Ціль, дитяча мрія усіх бійців, родина, друзі та усі хто в мене вірять і підтримують!
– Олександр Усик казав, що секрет його успіху це дисципліна. А як виглядає ваш типовий тренувальний режим під час підготовки до поєдинку і якою є "ціна" успіху в ММА з точки зору дисципліни та відновлення?

– Олександр Усик – це дійсно жива легенда українського та світового спорту! Тому звісно він сказав просту і правильну річ. "Дисципліна б'є клас". Без дисципліни неможливо проявити себе в повній мірі. Талант, мотивація, характер – це все надважливі речі, але без дисципліни не буде максимального результату.
Під час підготовки намагаюсь максимально серйозно відноситись до тренувального процесу, сну, відновлення, харчування. Це все потребує постійного і безперервного руху і для цього усього безумовно потрібна дисципліна.
– Що для вас означає представляти Україну у такі важкі для країни часи?

– Я вмію висловлювати свою думку. Проте я дійсно не можу описати словами наскільки для мене важливо і від усього серця приємно представляти нашу країну та наш народ!
Україна та українці – це найкраща країна, та найкраща нація у світі. Я пишаюсь тим що я українець. І це не просто красиві слова, це дійсно правда.
