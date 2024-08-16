Дю Плессі проти Адесаньї: порівняння стилів бою та оцінка шансів на перемогу

Вже зовсім скоро, у ніч з 17 на 18 серпня, відбудеться турнір UFC 305, який пройде в Австралії, а це означає лише одне — Ісраель Адесанья повертається в октагон після майже року простою.

Суперником колишнього чемпіона стане нинішній володар титулу у середній вазі Дрікус Дю Плессі, який, до слова, має конфлікт з Ісраелем. Нарешті два топові бійці свого дивізіону отримають шанс виявити в клітці сильнішого.

Нагадаємо, що конфлікт між Дрікусом Дю Плессі та Ісраелем Адесаньєю розпочався через суперечки на тему етнічної ідентичності та національної приналежності. Дю Плессі, білий боєць з Південної Африки, публічно заявив, що він є справжнім представником Африки в UFC, оскільки народився та мешкає на континенті. Ця заява викликала обурення у Адесаньї, який має нігерійське коріння, але проживає і тренується в Новій Зеландії.

Ісраель розцінив слова Дю Плессі як спробу поставити під сумнів його африканське походження, що спричинило серію гострих обмінів у публічному просторі. Напруга між двома спортсменами лише зросла, і це протистояння стало однією з найбільш очікуваних подій у світі змішаних єдиноборств.

Хто такий Дрікус Дю Плессі?

Дрікус Дю Плессі — південноафриканський боєць змішаних єдиноборств, який швидко став помітною фігурою в UFC, виступаючи в середній вазі. Його стиль бою відзначається агресивністю та універсальністю, що робить його небезпечним суперником для будь-кого в октагоні.

Завдяки своєму бекграунду в кікбоксингу, Дю Плессі чудово володіє ударною технікою. Він часто використовує потужні удари ногами і руками, намагаючись контролювати бій у стійці. Однак, його сила не обмежується лише ударами. Дю Плессі також демонструє вміння в боротьбі, активно використовує тейкдауни і намагається домінувати в партері.

Дрікус Дю Плессі Getty Images

Однією з головних переваг Дю Плессі є його фізична сила та агресивний підхід до бою. Він завжди йде вперед, шукаючи можливості для фінішу, будь то нокаут чи сабмішн. Це робить його бої видовищними й часто непередбачуваними.

Проте агресивність Дю Плессі може бути і його слабкістю. В прагненні до перемоги він інколи залишає прогалини в захисті, що дозволяє суперникам контратакувати. Крім того, його енерговитратний стиль може призводити до проблем з витривалістю в пізніх раундах, коли сили вже на межі.

Попри ці недоліки, Дрікус Дю Плессі залишається одним із найцікавіших бійців у своїй ваговій категорії, завжди готовим ризикувати для того, щоб досягти перемоги.

Чи має шанси Ісраель Адесанья на повернення?

Ісраель Адесанья є одним із найяскравіших і найуспішніших бійців змішаних єдиноборств у сучасному UFC. Він виступає в середній вазі й відомий своїм витонченим технічним стилем бою, який поєднує елементи кікбоксингу та тайського боксу. Адесанья, який має нігерійське походження і представляє Нову Зеландію, швидко підкорив світ ММА своїми видатними виступами.

Стиль Адесаньї базується на чудовій роботі в стійці. Він майстерно володіє ударною технікою, використовуючи точні удари та відмінний рух по октагону. Його здатність читати суперника і передбачати його дії робить його надзвичайно важко доступним для атак. Адесанья відомий своєю витримкою та дисципліною в бою, він рідко припускається помилок, чітко дотримуюється свого плану на поєдинок.

Ісраель Адесан'я Getty Images

Серед основних переваг Ісраеля — його точність і швидкість. Він здатен уражати з різних кутів, залишаючись при цьому майже недосяжним для суперника. Його впевненість у своїх силах і вміння контролювати дистанцію дозволяють йому диктувати темп бою, змушуючи суперників помилятися.

Водночас Адесанья має певні недоліки. Хоча він і вміє захищатися від тейкдаунів, боротьба залишається його відносно слабким місцем, і суперники, які добре володіють цим аспектом, можуть створити йому проблеми. Крім того, його схильність до обережного підходу в деяких поєдинках може призводити до недостатньо видовищних виступів, що інколи викликає критику з боку фанатів.

Загалом, Ісраель Адесанья — це боєць, який поєднує в собі високу технічну майстерність і інтелектуальний підхід до бою. Його стиль, побудований на точності та швидкості, робить його одним із найнебезпечніших суперників у середній вазі, а його здатність пристосовуватися до різних суперників забезпечує йому стабільність на вершині рейтингу.

Прогноз на бій Дю Плессі — Адесанья

Прогноз на такий бій зробити дуже важко, але нумо розглядати можливі варіанти розвитку подій в октагоні.

Дрікус Дю Плессі та Ісраель Адесанья Getty Images

Адесанья відомий своєю технічною майстерністю та вмінням контролювати дистанцію. Його точність, швидкість та рухи по октагону роблять його надзвичайно важким суперником для будь-якого бійця. Ісраель має перевагу у кращому досвіді та розумінні гри, що дозволяє йому адаптуватися до суперників і успішно протистояти агресивним атакам. Якщо Адесанья зможе нав'язати свій стиль бою, використовуючи джеби й контратаки, ймовірно, він буде здатен контролювати більшу частину поєдинку й уникнути потужних ударів від Дю Плессі.

Дю Плессі, зі свого боку, зробить ставку на свою агресію і фізичну силу. Він, ймовірно, намагатиметься закрити дистанцію, щоб завдавати потужних ударів і, можливо, перевести бій у партер. Його шанс на успіх полягає у створенні хаотичного бою, де його потужні удари можуть знайти свою ціль. Якщо Дю Плессі зможе використати свою боротьбу і силовий стиль, він може створити проблеми для Адесаньї, особливо в першій половині бою.

Проте, якщо говорити про фаворита в цьому бою, то, з огляду на досвід, технічні навички та адаптивність, перевага залишається на боці Ісраеля Адесаньї. Його здатність читати суперника і контролювати хід бою може зіграти вирішальну роль. Проте, якщо Дю Плессі вдасться нав'язати свій стиль і вийти на фініш на ранніх етапах, він може здійснити несподіванку.

Загалом, очікується напружений і цікавий бій, де вирішальними факторами будуть тактика та здатність бійців нав'язати свій стиль бою.