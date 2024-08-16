Дю Плессі проти Адесаньї: порівняння стилів бою та оцінка шансів на перемогу
Вже зовсім скоро, у ніч з 17 на 18 серпня, відбудеться турнір UFC 305, який пройде в Австралії, а це означає лише одне — Ісраель Адесанья повертається в октагон після майже року простою.
Суперником колишнього чемпіона стане нинішній володар титулу у середній вазі Дрікус Дю Плессі, який, до слова, має конфлікт з Ісраелем. Нарешті два топові бійці свого дивізіону отримають шанс виявити в клітці сильнішого.
Нагадаємо, що конфлікт між Дрікусом Дю Плессі та Ісраелем Адесаньєю розпочався через суперечки на тему етнічної ідентичності та національної приналежності. Дю Плессі, білий боєць з Південної Африки, публічно заявив, що він є справжнім представником Африки в UFC, оскільки народився та мешкає на континенті. Ця заява викликала обурення у Адесаньї, який має нігерійське коріння, але проживає і тренується в Новій Зеландії.
Ісраель розцінив слова Дю Плессі як спробу поставити під сумнів його африканське походження, що спричинило серію гострих обмінів у публічному просторі. Напруга між двома спортсменами лише зросла, і це протистояння стало однією з найбільш очікуваних подій у світі змішаних єдиноборств.
Хто такий Дрікус Дю Плессі?
Дрікус Дю Плессі — південноафриканський боєць змішаних єдиноборств, який швидко став помітною фігурою в UFC, виступаючи в середній вазі. Його стиль бою відзначається агресивністю та універсальністю, що робить його небезпечним суперником для будь-кого в октагоні.
Завдяки своєму бекграунду в кікбоксингу, Дю Плессі чудово володіє ударною технікою. Він часто використовує потужні удари ногами і руками, намагаючись контролювати бій у стійці. Однак, його сила не обмежується лише ударами. Дю Плессі також демонструє вміння в боротьбі, активно використовує тейкдауни і намагається домінувати в партері.
Однією з головних переваг Дю Плессі є його фізична сила та агресивний підхід до бою. Він завжди йде вперед, шукаючи можливості для фінішу, будь то нокаут чи сабмішн. Це робить його бої видовищними й часто непередбачуваними.
Проте агресивність Дю Плессі може бути і його слабкістю. В прагненні до перемоги він інколи залишає прогалини в захисті, що дозволяє суперникам контратакувати. Крім того, його енерговитратний стиль може призводити до проблем з витривалістю в пізніх раундах, коли сили вже на межі.
Попри ці недоліки, Дрікус Дю Плессі залишається одним із найцікавіших бійців у своїй ваговій категорії, завжди готовим ризикувати для того, щоб досягти перемоги.
Чи має шанси Ісраель Адесанья на повернення?
Ісраель Адесанья є одним із найяскравіших і найуспішніших бійців змішаних єдиноборств у сучасному UFC. Він виступає в середній вазі й відомий своїм витонченим технічним стилем бою, який поєднує елементи кікбоксингу та тайського боксу. Адесанья, який має нігерійське походження і представляє Нову Зеландію, швидко підкорив світ ММА своїми видатними виступами.
Стиль Адесаньї базується на чудовій роботі в стійці. Він майстерно володіє ударною технікою, використовуючи точні удари та відмінний рух по октагону. Його здатність читати суперника і передбачати його дії робить його надзвичайно важко доступним для атак. Адесанья відомий своєю витримкою та дисципліною в бою, він рідко припускається помилок, чітко дотримуюється свого плану на поєдинок.
Серед основних переваг Ісраеля — його точність і швидкість. Він здатен уражати з різних кутів, залишаючись при цьому майже недосяжним для суперника. Його впевненість у своїх силах і вміння контролювати дистанцію дозволяють йому диктувати темп бою, змушуючи суперників помилятися.
Водночас Адесанья має певні недоліки. Хоча він і вміє захищатися від тейкдаунів, боротьба залишається його відносно слабким місцем, і суперники, які добре володіють цим аспектом, можуть створити йому проблеми. Крім того, його схильність до обережного підходу в деяких поєдинках може призводити до недостатньо видовищних виступів, що інколи викликає критику з боку фанатів.
Загалом, Ісраель Адесанья — це боєць, який поєднує в собі високу технічну майстерність і інтелектуальний підхід до бою. Його стиль, побудований на точності та швидкості, робить його одним із найнебезпечніших суперників у середній вазі, а його здатність пристосовуватися до різних суперників забезпечує йому стабільність на вершині рейтингу.
Прогноз на бій Дю Плессі — Адесанья
Прогноз на такий бій зробити дуже важко, але нумо розглядати можливі варіанти розвитку подій в октагоні.
Адесанья відомий своєю технічною майстерністю та вмінням контролювати дистанцію. Його точність, швидкість та рухи по октагону роблять його надзвичайно важким суперником для будь-якого бійця. Ісраель має перевагу у кращому досвіді та розумінні гри, що дозволяє йому адаптуватися до суперників і успішно протистояти агресивним атакам. Якщо Адесанья зможе нав'язати свій стиль бою, використовуючи джеби й контратаки, ймовірно, він буде здатен контролювати більшу частину поєдинку й уникнути потужних ударів від Дю Плессі.
Дю Плессі, зі свого боку, зробить ставку на свою агресію і фізичну силу. Він, ймовірно, намагатиметься закрити дистанцію, щоб завдавати потужних ударів і, можливо, перевести бій у партер. Його шанс на успіх полягає у створенні хаотичного бою, де його потужні удари можуть знайти свою ціль. Якщо Дю Плессі зможе використати свою боротьбу і силовий стиль, він може створити проблеми для Адесаньї, особливо в першій половині бою.
Проте, якщо говорити про фаворита в цьому бою, то, з огляду на досвід, технічні навички та адаптивність, перевага залишається на боці Ісраеля Адесаньї. Його здатність читати суперника і контролювати хід бою може зіграти вирішальну роль. Проте, якщо Дю Плессі вдасться нав'язати свій стиль і вийти на фініш на ранніх етапах, він може здійснити несподіванку.
Загалом, очікується напружений і цікавий бій, де вирішальними факторами будуть тактика та здатність бійців нав'язати свій стиль бою.