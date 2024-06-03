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Президент UFC був би в захваті, якби його шоу відвідав Путін

Игорь Чернявский — 3 червня, 11:42
Президент UFC був би в захваті, якби його шоу відвідав Путін

Президент UFC Дейна Вайт не бачить нічого поганого в тому, якби очільник Кремля Владімір Путін відвідав шоу його промоушену.

Про це він заявив на пресконференції після UFC 302, у головній події якого росіянин Іслам Махачев переміг Дастіна Пор’є.

"Ви знаєте, ми в захваті й вважаємо за честь, коли будь-який президент якоїсь країни присутній на наших боях. Я впевнений, що президент Росії був би більш ніж радий приїхати", — сказав Вайт.

Зазначимо, що на UFC 302 був присутній колишній президент США Дональд Трамп.

UFC Дейна Вайт

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