Зрозумів, що бою з Усиком не буде: реакція президента UFC на поразку Перейри стала вірусною
Сьогодні вночі, 9 березня, пройшов бій за титул UFC у напівважкій вазі, в якому улюбленець компанії Алекс Перейра бився із росіянином Магомедом Анкалаєвим.
У соцмережах завірусився момент перед оголошенням результатів зустрічі. Під час цього президент організації Дана Вайт підійшов до ринг-анонсера дізнатися результати і був шокований.
Бразилець, на якого президент UFC робив великі ставки, сенсаційно програв претенденту одноголосним рішенням суддів. Вираз невдоволеного обличчя Вайта миттєво завірусився.
Справа в тому, що голова ММА-промоушена мріяв провести бій між Алексом Перейрою, головним активом, та чемпіоном світу у надважкій вазі з боксу Олександром Усиком.
Заради цієї події голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх та компанія TKO Group Holdings, яка володіє UFC, підписали угоду про створення нової організації в боксі.
Проте надія у серці Дани Вайта все ще жива! Президент UFC оголосив, що має намір у терміновому порядку організувати реванш між Перейрою та Анкалаєвим.
Раніше повідомлялося, що Джастін Гетжі переміг одноголосним рішенням суддів азербайджанця Рафаеля Фізієва в межах турніру UFC 313.