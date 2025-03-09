Зрозумів, що бою з Усиком не буде: реакція президента UFC на поразку Перейри стала вірусною

Сьогодні вночі, 9 березня, пройшов бій за титул UFC у напівважкій вазі, в якому улюбленець компанії Алекс Перейра бився із росіянином Магомедом Анкалаєвим.

У соцмережах завірусився момент перед оголошенням результатів зустрічі. Під час цього президент організації Дана Вайт підійшов до ринг-анонсера дізнатися результати і був шокований.

Бразилець, на якого президент UFC робив великі ставки, сенсаційно програв претенденту одноголосним рішенням суддів. Вираз невдоволеного обличчя Вайта миттєво завірусився.

Справа в тому, що голова ММА-промоушена мріяв провести бій між Алексом Перейрою, головним активом, та чемпіоном світу у надважкій вазі з боксу Олександром Усиком.

Заради цієї події голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх та компанія TKO Group Holdings, яка володіє UFC, підписали угоду про створення нової організації в боксі.

Проте надія у серці Дани Вайта все ще жива! Президент UFC оголосив, що має намір у терміновому порядку організувати реванш між Перейрою та Анкалаєвим.

Раніше повідомлялося, що Джастін Гетжі переміг одноголосним рішенням суддів азербайджанця Рафаеля Фізієва в межах турніру UFC 313.