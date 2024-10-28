Макгрегор програв за тиждень мільйон доларів на ставках

Колишній подвійний чемпіон UFC Конор Макгрегор залишився без солідної суми за тиждень, поставивши на декілька поєдинків.

Нещодавно ірландський боєць програв 500 тисяч доларів через перемогу Френсіса Нганну. Конор вважав, що камерунець відлетить у нокаут від бразильця Ренана Феррейри, проте все сталося навпаки.

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Зараз стало відомо, що Макгрегор вирішив "пограбувати" букмекерів, але знову доля зіграла з ним злий жарт. Ірландець поставив півмільйона доларів на перемоги Макса Холловея та Роберта Віттакера.

Знову сталося не так, як гадалося, і обидва бійці зазнали поразки. Таким чином, за 7 днів Конор втратив 1 млн доларів.

Conor McGregor has $500K on Max Holloway and Robert Whittaker KO wins tonight 👀 pic.twitter.com/IGpCjRehEZ — Happy Punch (@HappyPunch) October 26, 2024

Для колишнього чемпіона втрачені кошти не є проблемою. Нещодавно він випустив власний енергетичний напій. Легенда UFC також має свій бренд віскі, який активно піарить у соціальних мережах.

Нагадаємо, Макгрегор не бився в октагоні вже 3 роки. Наступний поєдинок хайповий ірландець має провести з Деном Хукером у 2025 році.