Легендарний боєць UFC, якого Макгрегор нокаутував за 13 секунд, оголосив про завершення карʼєри

Жозе Альдо, один із найвеличніших бійців в історії UFC, офіційно оголосив про завершення своєї карʼєри після емоційного та суперечливого бою на UFC 315.

Бразильська ікона змішаних єдиноборств провів свій останній поєдинок проти Айманна Захабі на турнірі в Канаді. 38-річний ветеран, попри домінування в окремих епізодах поєдинку, поступився одноголосним рішенням суддів, викликавши обурення серед фанатів і самого Альдо.

Після бою Жозе традиційно залишив в октагоні рукавиці і видав прощальну промову.

" Я більше не можу. Це не тільки про вагу, не тільки про фізику. Це був дуже важкий тиждень. Мене просто немає більше в цьому – ні фізично, ні морально. Моє тіло сказало "ні". Моє серце більше не тут. Я думаю, це був мій останній раз в октагоні".

Нагадаємо, Жозе Альдо був першим чемпіоном UFC у напівлегкій вазі та володарем 10-річної серії без поразок із 18 перемогами поспіль. Його кар’єра ознаменувалася епічними боями, серед яких – історична поразка від Конора Макгрегора за 13 секунд на UFC 194.

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В останні роки Альдо також спробував себе у найлегшій вазі, де боровся за титул, але завершив шлях поразкою. Загалом він здобув чотири перемоги у своїх останніх семи боях.

Раніше повідомлялося, що в головному поєдинку нещодавнього турніру UFC 315 чемпіон у напівсередній вазі Белал Мухаммад програв титул австралійцю Джеку Делла Маддалені.