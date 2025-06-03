Двоюрідний брат зіркового бійця UFC ефектно нокаутував буйного відвідувача кафе одним ударом

Соцмережі підірвало відео, на якому молодий працівник піцерії миттєво кладе на лопатки агресивного клієнта. І хоча це виглядає як сцена з бойовика, насправді це сталося в одному з американських закладів швидкого харчування.

За даними ММА-видань, головний герой відео – Гленн Пор’є, молодший кузен відомого бійця UFC Дастіна Пор'є.

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На відео агресивний відвідувач женеться за Гленном, який працює офіціантом у піцерії. Проте хлопець демонструє чудову реакцію: ухиляється, тримає дистанцію і раптово контратакує, збиваючи опонента з ніг точним ударом. Усе – ніби за підручником з ММА.

Glenn Poirier, cousin of MMA fighter Dustin Poirier, knocked out an aggressive customer while on shift at a pizza shop.👊 💥

pic.twitter.com/94hRWjaHai — MMA UNCENSORED (@MMAUNCENSORED1) May 26, 2025

Нагадаємо, сам Пор'є проведе свій наступний бій 20 липня. 36-річний американець зустрінеться із Максом Холловеєм у поєдинку за титул BMF.

Раніше повідомлялося, що Дастін анонсував завершення професійної кар'єри у 2025 році.