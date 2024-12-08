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Пантожа достроково переміг Асакуру та зберіг титул чемпіона UFC у флайвейті

Руслан Травкін — 8 грудня 2024, 08:36
Пантожа достроково переміг Асакуру та зберіг титул чемпіона UFC у флайвейті
Алешандре Пантожа
Getty images

Бразилець Алешандре Пантожа (28-5) зумів здолати японця Кая Асакуру (21-4) у головному бою турніру UFC 310, який проходив у місті Лас-Вегас (штат Невада, США).

Поєдинок завершився достроковою перемогою через задушення з боку Пантожі.

Перші секунди першого раунду забрав японець, якому вдалося завдати точного удару з коліна, проте Алешандре не знітився і контролював хід подій до гонгу.

У другому раунді Пантожа вдало забрав спину та почав душити Асакуру. Японець продемонстрував характер і не здавався, але вмішався рефері. Він помітив, що Кай майже знепритомнів тому вирішив зупинити бій.

UFC 310 – бій за титул чемпіона у флайвейті (до 57 кг)
Лас-Вегас, 8 грудня

Алешанде Пантожа (Бразилія) – Кай Асакура (Японія) Technical Submission (задушливим прийомом)

Нагадаємо, що казах Шавкат Рахмонов переміг ірландця Геррі та продовжує йти без поразок в UFC.

UFC Алешандре Пантожа Кай Асакура

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