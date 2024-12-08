Пантожа достроково переміг Асакуру та зберіг титул чемпіона UFC у флайвейті
Бразилець Алешандре Пантожа (28-5) зумів здолати японця Кая Асакуру (21-4) у головному бою турніру UFC 310, який проходив у місті Лас-Вегас (штат Невада, США).
Поєдинок завершився достроковою перемогою через задушення з боку Пантожі.
Перші секунди першого раунду забрав японець, якому вдалося завдати точного удару з коліна, проте Алешандре не знітився і контролював хід подій до гонгу.
У другому раунді Пантожа вдало забрав спину та почав душити Асакуру. Японець продемонстрував характер і не здавався, але вмішався рефері. Він помітив, що Кай майже знепритомнів тому вирішив зупинити бій.
Алешанде Пантожа (Бразилія) – Кай Асакура (Японія) Technical Submission (задушливим прийомом)
Нагадаємо, що казах Шавкат Рахмонов переміг ірландця Геррі та продовжує йти без поразок в UFC.