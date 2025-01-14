Російська бійчиня UFC дала ляпаса своєму тренеру після поразки

Російська бійчиня UFC Вікторія Дудакова стала "героїнею" одного з найгучніших скандалів нового року в змішаних єдиноборствах.

На турнірі UFC Fight Night у Лас-Вегасі вона зазнала поразки технічним нокаутом у другому раунді від американки Фатуми Клайн. Проте найбільше обговорення викликав не сам бій, а те, що сталося після нього.

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Розчарована другою поразкою поспіль, Дудакова, не стримуючи емоцій, раптово дала ляпаса своєму тренеру Гасаналі Гасаналієву. Інцидент потрапив у камери й швидко став вірусним у соцмережах.

"Ти навіть не підійшов, ти там сидів. Настільки тобі пофіг", – сказала росіянка після поєдинку.

Victoria Dudakova just slapped one of her coaches after her TKO loss 😬 #UFCVegas101



pic.twitter.com/SDx0NmcOxr — Championship Rounds (@ChampRDS) January 11, 2025

Схоже, Дудакова відчувала нестачу підтримки під час бою, що й призвело до такого емоційного вибуху.

Нагадаємо, ця поразка стала для росіянки другою в UFC, куди вона прийшла у 2023 році з рекордом 2-0. Після невдачі проти Сем Х'юз у серпні минулого року Дудакова хотіла реабілітуватися в новому поєдинку, проте знову зазнала поразки.