Голловей захищатиме титул BMF в останньому бою в кар'єрі Пор'є: анонс UFC 318

У ніч з 19 на 20 липня пройде турнір UFC, який не залишить байдужими жодного фаната змішаних єдиноборств. 318-й номерний івент, що відбудеться на арені "Smoothie King Center" у Новому Орлеані, порадує третьою зустріччю ветеранів легкої ваги – Макс Голловей захищатиме свій пояс BMF від Дастіна Пор'є.

Найкращі боксери UFC зустрінуться в октагоні, щоб перевірити, хто з них є найкрутішим "сучим сином". Досвідчений гаваєць хоче взяти реванш в американця, натомість Дастін має намір залишити рукавички в центрі арені і піти на заслужену пенсію разом із першим титулом у кар'єрі.

"Чемпіон" вже традиційно розповідає усе найцікавіше про UFC 318, знайомлячи читачів із бійцями, кардом та коли і де можна подивитися турнір.

Голловей – Пор'є: найкраще, що можна подивитися після битви Усика та Дюбуа

У головному бою вечора зійдуться дві ікони змішаних єдиноборств – Макс Голловей та Дастін Пор'є. Їхня історія спільних протистоянь бере початок ще з 2012 року, коли вони зустрілися вперше, а потім – у 2019-му, вже як зрілі бійці, у поєдинку за тимчасовий титул у легкій вазі. І в обох випадках перемогу здобував Пор'є. Але час іде, і тепер усе може бути інакше.

Макс "Blessed" Голловей – це серце, мотор і залізна воля. Він ніколи не здається, навіть коли його тіло вже на межі. Бійці з таким стилем – рідкість. Його техніка – це постійний тиск, каскад ударів, безперервна робота, яка виснажує суперників. У його боях не буває пауз, адже він дихає битвою. Його серія з перемог над Ортегою, Катаром, Алленом і навіть нещодавній нокаут Джастіна Гейджі – доказ того, що Голловей не просто в строю, а у формі, гідній чемпіона.

Проте його головною проблемою завжди була відсутність фінішного удару. Макс може перебити суперника, але не завжди може його добити. А ще – він часто приймає удари на себе, щоб нанести у відповідь. Така стратегія, хоч і видовищна, несе ризик, особливо проти потужного боксера на кшталт Пор'є.

Дастін "The Diamond" Пор'є – один із найшанованіших бійців сучасності. Людина, яка пройшла вогонь і воду, зазнала нищівних поразок, але щоразу вставала. Він б’ється не лише за перемогу, а й за сенс. За родину, за спадщину, за своє ім’я в історії. Пор'є має неймовірно небезпечний арсенал – вибухові удари, блискучу боксерську техніку та глибоке джиу-джитсу. Його лівий хук – це зброя, що може вимкнути будь-кого. Історія його боїв із Макгрегором, Гейджі, Альваресом – це не просто хайлайти, це хроніки воїна, який не боїться йти на війну.

Але й у Дастіна є слабкості: він може втратити концентрацію, дозволити емоціям взяти гору, і в пізніх раундах його кардіо іноді дає збій.

Повний кард UFC 318

Основний кард

Макс Голловей (26–8) — Дастін Пор'є (30–9)

Пауло Коста (14–4) — Роман Копилов (14–3)

Кевін Голланд (28–13) — Даніель Родрігес (19–5)

Ден Іге (19–9) — Патрісіо Фрейре (36–8)

Майкл Джонсон (23–19) — Даніель Сельгубер (15–2)

Попередній кард

Вінісіус Олівейра (22–3) — Кайлер Філліпс (12–3)

Марвін Ветторі (19–8–1) — Брендан Аллен (24–7)

Микола Веретенников (12–6) — Франсіско Прадо (12–3)

Атеба Абега (7–1) — Роберт Валентін (10–5)

Ранні прелімінарі

Адам Фьюгітт (10–4) — Іслам Дулатов (11–1)

Джим Крут (12–4–2) — Марцін Прахніо (17–8)

Раян Спенн (22–11) — Лукаш Бржескі (9–6–1)

Брунно Феррейра (13–2) — Джексон Маквей (6–0)

Ніколь Кальярі (8–3) — Карлі Джудіс (4–2)

Де та коли дивитись UFC 318

Турнір UFC 318 пройде у неділю вночі, 20 липня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Голловей vs Пор'є – 07:00.

Транслюватиме UFC 318 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.