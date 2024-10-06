Долідзе достроково переміг Голланда на UFC 307
Грузинський боєць змішаних єдиноборств Роман Долідзе (14-3) достроково виграв поєдинку проти американця Кевіна Холланда (26-12) в межах UFC 307.
Грузин активно розпочав бій в стійці, надалі він провів тейкдаун. Голланд намагався вирватися, але зазнав травми.
У підсумку американець не зміг вийти на другий раунд через проблеми з ребром. Для Долідзе ця перемога стала другою поспіль після того, як у червні він по очкам здолав Ентоні Сміта.
Нагадаємо, у головному поєдинку вечора бразилець Алекс Перейра здолав американця Халіла Раунтрі та захистив свій титул