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Долідзе достроково переміг Голланда на UFC 307

Олександр Булава — 6 жовтня, 10:22
Долідзе достроково переміг Голланда на UFC 307

Грузинський боєць змішаних єдиноборств Роман Долідзе (14-3) достроково виграв поєдинку проти американця Кевіна Холланда (26-12) в межах UFC 307.

Грузин активно розпочав бій в стійці, надалі він провів тейкдаун. Голланд намагався вирватися, але зазнав травми.

У підсумку американець не зміг вийти на другий раунд через проблеми з ребром. Для Долідзе ця перемога стала другою поспіль після того, як у червні він по очкам здолав Ентоні Сміта.

Нагадаємо, у головному поєдинку вечора бразилець Алекс Перейра здолав американця Халіла Раунтрі та захистив свій титул

Долідзе

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