Льюїс знявся з UFC Fight Night 246

Американський боєць Деррік Льюїс (28-12 MMA, 19-10 UFC) знявся з бою проти бразильця Джонатана Дініза на UFC Fight Night 246 через стан здоров'я.

Про це повідомляє MMA Junkie.

Бій у надважкій вазі мав відбутися в суботу на UFC Fight Night 246 на Rogers Place в Едмонтоні, Канада.

Льюїс не був присутній на п’ятничному урочистому зважуванні. Офіційні особи UFC заявили, що бій все ще мав відбутися, як було заплановано на той час.

Причина медичних проблем невідома, хоча промоушен стверджує, що вони не пов’язані з вагою бійця. Напередодні він показав вагу 117 кг.

Напередодні чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія (16-0) захистив титул в бою проти Макса Холловея (26-8), який відбувся на турнірі UFC 308.