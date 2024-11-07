Сексизм зашкалює: боєць UFC грубо принизив жінок, відреагувавши на перемогу Трампа

Бразильський боєць UFC (Ultimate Fighting Championship) Пауло Коста (14-4, 11 КО) привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах США, але зробив це у досить грубій та сексистській манері.

Свою заяву він розмістив у соцмережі "Х" (Twitter).

"Він двічі перешкодив Америці мати жінку президентом. Жінки тільки для сексу, ніколи не забувайте про це", – написав Коста.

Bro stopped America from having a female president TWICE.



Woman only for sex , never forget it. pic.twitter.com/CSFdKCNmlI — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) November 6, 2024

Пост супроводжується зображенням Дональда Трампа з католицьким хрестом у вигляді намиста та срібними зубами.

Нагадаємо, на виборах 2016 року Трамп переміг Гіларі Клінтон, а напередодні зумів виграти боротьбу за президентське крісло у Камали Гарріс.

Зазначимо, що тріумфу Трампа зрадів і президент промоції Дейна Вайт.

