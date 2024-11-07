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Сексизм зашкалює: боєць UFC грубо принизив жінок, відреагувавши на перемогу Трампа

Руслан Травкін — 7 листопада 2024, 11:19
Сексизм зашкалює: боєць UFC грубо принизив жінок, відреагувавши на перемогу Трампа
Пауло Коста
Instagram

Бразильський боєць UFC (Ultimate Fighting Championship) Пауло Коста (14-4, 11 КО) привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах США, але зробив це у досить грубій та сексистській манері.

Свою заяву він розмістив у соцмережі "Х" (Twitter).

"Він двічі перешкодив Америці мати жінку президентом. Жінки тільки для сексу, ніколи не забувайте про це", – написав Коста.

Пост супроводжується зображенням Дональда Трампа з католицьким хрестом у вигляді намиста та срібними зубами.

Нагадаємо, на виборах 2016 року Трамп переміг Гіларі Клінтон, а напередодні зумів виграти боротьбу за президентське крісло у Камали Гарріс.

Зазначимо, що тріумфу Трампа зрадів і президент промоції Дейна Вайт.

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