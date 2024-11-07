Сексизм зашкалює: боєць UFC грубо принизив жінок, відреагувавши на перемогу Трампа
Пауло Коста
Бразильський боєць UFC (Ultimate Fighting Championship) Пауло Коста (14-4, 11 КО) привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах США, але зробив це у досить грубій та сексистській манері.
Свою заяву він розмістив у соцмережі "Х" (Twitter).
"Він двічі перешкодив Америці мати жінку президентом. Жінки тільки для сексу, ніколи не забувайте про це", – написав Коста.
Пост супроводжується зображенням Дональда Трампа з католицьким хрестом у вигляді намиста та срібними зубами.
Нагадаємо, на виборах 2016 року Трамп переміг Гіларі Клінтон, а напередодні зумів виграти боротьбу за президентське крісло у Камали Гарріс.
Зазначимо, що тріумфу Трампа зрадів і президент промоції Дейна Вайт.