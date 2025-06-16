Воїни в клітці 191: від Великої Британії до України

Провідна європейська організація MMA Cage Warriors, яка влітку святкує своє 23-річчя, в червні з розкішним fight card повертається до Манчестера.

191 шоу зі змішаних єдиноборств Cage Warriors, де розпочинав свою кар’єру Коннор Мак-Грегор, відбудеться 28 червня в BEC Arena (Манчестер).

Як все починалося

Промоушн Cage Warriors Fighting Championship (CWFC) було засновано Дугі Труменом у 2001 році. Перший івент під назвою "Армагедон" відбувся 27 липня 2002 року в Лондоні.

У наступні 8 років промоушн провів 38 івентів. 35 в Англії, 3 – у США. У 2010 році ірландець Грем Бойлан очолив Cage Warriors і розширив охоплення промоушену на континентальну Європу та Азію, влаштовуючи шоу в Англії, Ірландії, Йорданії, ОАЕ, Лівані, Бахрейні та... Україні.

Cage Warriors у Києві

Шоу Воїни в клітці: 46 відбулося в Києві в Stereo Plaza 23 лютого 2012 року. Цікаво, що саме у 2012 році чемпіоном Cage Warriors став легендарний Конор Мак-Грегор, про можливий бій якого в майбутньому з Олександром Усиком якось говорив сам українець.



А 13 років тому з паузою в декілька місяців ірландець примудрився стати чемпіоном відразу у двох дивізіонах – в напівлегкій та легкій вазі. Далі Конора чекала блискуча кар’єра в UFC.

Суперник Берінчика

Ще один боєць, який засвітився в Cage Warriors – це Артем Лобов, який з 16 років проживає в Ірландії. Артема українські фани боксу та ММА мають пам’ятати по кулачному бою з Денисом Берінчиком в липні 2021 року в київському Палаці спорту. Українець у своєму дебютному офіційному бою на голих кулаках впевнено і яскраво переміг Лобова.

Зазначимо, що це вже сьомий івент Cage Warriors в цьому році. Географія турнірів вражає: в березні відбулися турніри в Лондоні, Манчестері і Римі, у квітні були Глазго і Дублін, в травні "Воїни в клітці" знов повернулися до Риму. Зараз промоушен їде до Манчестеру, в липні виступить в Лондоні, у вересні в Ньюкаслі та Дубліні.

Український слід

У шоу Cage Warriors 186, яке відбулося в Лондоні на O2 Arena, в октагону свій бій провів представник середньої ваги (до 83,9 кг) Нік Беглі. Нік народився в Україні, тому виступає під прапорами Великої Британії та України. В Лондоні Беглі впевнено переміг бразильця Лопеса суддівським рішенням.

Максим Розенко, Марія Романенко, Чемпіон