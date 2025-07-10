Дружина екслідера Шахтаря пікантними фото показала шикарні букети троянд від чоловіка

Дружина екслідера Шахтаря та гравця збірної України Олександра Зубкова привернула до себе увагу соцмереж незвичайним дописом.

Ганна, яка активно веде Instagram, поділилася серією спокусливих фото, на яких продемонструвала одразу кілька розкішних букетів троянд – подарунок від свого чоловіка.

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Красуня дружина позувала з квітами у властивій собі манері: сміливо, впевнено та з акцентом на власну привабливість на межі фолу.

Шанувальники одразу завалили її компліментами, відзначаючи не лише щедрість Зубкова, а й вміння Ганни ефектно пікантно подати романтичний момент.

Нагадаємо, не так давно дружина зірки Трабзонспора вразила прихильників наочною рекламою купальників власного бренду.

Також дружина Зубкова показала у соцмережах, як до неї залицяються прихильники в діректі Інстаграму.