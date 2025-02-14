Дружина Усика поділилася ніжною фотосесією з Олександром на честь Дня закоханих

Дружина чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика опублікувала у соцмережах милу фотосесію з боксером на честь Дня закоханих.

Катерина показала теплі кадри на фоні пальм, зелені та моря, залишивши послання прихильникам.

" Нехай кожен знайде свою людину, яка запалить ваше серце. З Днем закоханих", – написала дружина Усика.

Нагадаємо, Олександр та Катерина познайомилися ще у шкільні роки в Сімферополі. Вони разом уже понад 14 років, а офіційно одружилися у 2009 році.

Пара виховує чотирьох дітей – двох синів і двох доньок. Старший син, Кирило, народився у 2010 році, донька Єлизавета – у 2012 році, Михайло, з'явився на світ у 2015 році, а в 2024 році народилася Марія.

За 2024 рік Усик провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був британець Тайсон Ф'юрі. Перший бій відбувся 18 травня. Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу.

Реванш пройшов 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Олександра.